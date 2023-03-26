Karsu Dönmez'in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi "nur içinde yat" dedi ünlülerden mesaj yağdı
Karsu Dönmez'in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi "nur içinde yat" dedi ünlülerden Karsu Dönmez'in Instagram paylaşımına mesaj yağdı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 11 şehri etkileyen 7.7'lik depremin ardından bazı ünlülerden de acı haberler gelmişti. Kimileri arkadaşlarını kimileri ise ailelerini kaybetti. Bu isimlerden biri de ünlü müzisyen Karsu. "Hatay'daki ailemden çok kayıp var" diyen ünlü sanatçı Karsu Dönmez, depremde kurtarılan nenesinden gelen acı haberi paylaştı.
26.03.2023 15:42 - Son Güncelleme: 26.03.2023 15:53
Adını memleketi Hatay'ın Karsu köyünden alan sanatçı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı.