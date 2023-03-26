RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Karsu Dönmez'in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi "nur içinde yat" dedi ünlülerden mesaj yağdı

Karsu Dönmez'in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi "nur içinde yat" dedi ünlülerden mesaj yağdı

Karsu Dönmez'in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi "nur içinde yat" dedi ünlülerden Karsu Dönmez'in Instagram paylaşımına mesaj yağdı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 11 şehri etkileyen 7.7'lik depremin ardından bazı ünlülerden de acı haberler gelmişti. Kimileri arkadaşlarını kimileri ise ailelerini kaybetti. Bu isimlerden biri de ünlü müzisyen Karsu. "Hatay'daki ailemden çok kayıp var" diyen ünlü sanatçı Karsu Dönmez, depremde kurtarılan nenesinden gelen acı haberi paylaştı.

26.03.2023 15:42 - Son Güncelleme: 26.03.2023 15:53
Karsu Dönmez’in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi nur içinde yat dedi ünlülerden mesaj yağdı

Karsu Dönmez'in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi "nur içinde yat" dedi, ünlülerden mesaj yağdı.

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Karsu Dönmez’in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi nur içinde yat dedi ünlülerden mesaj yağdı

Karsu Dönmez 'Hatay'daki ailemden çok kayıp var' demişti! Yaşamını ailesiyle Amsterdam'da sürdüren Türk asıllı Hollandalı piyanist ve besteci Karsu, deprem sonrası yardım çığlıklarıyla yürek sızlatmıştı.

Karsu Dönmez’in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi nur içinde yat dedi ünlülerden mesaj yağdı

Adını memleketi Hatay'ın Karsu köyünden alan sanatçı Karsu Dönmez, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını, göz yaşları içerisinde aktardı.

Karsu Dönmez’in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi nur içinde yat dedi ünlülerden mesaj yağdı

Aile üyelerinin fotoğrafları eşliğindeki paylaşımında "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin." diyen Karsu, "Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Hollanda hükümetine yalvarıyoruz yardım yollayın diye. Allah herkesin yardımcısı olsun. Dua edin." dedi.

Karsu Dönmez’in nenesi Hatay depreminde enkazdan çıkarılmıştı... Kahreden haber geldi nur içinde yat dedi ünlülerden mesaj yağdı

Ardından güzel haberi veren Karsu takipçilerini bir nebze de olsun mutlu etti.

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