RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: "Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan..."

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: "Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan..."

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba! Bugüne kadar çapkınlıklarıyla magazin manşetlerinde yer alan Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu ile geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in Instagram paylaşımında ortaya çıktı. Abla Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ile bir araya geldiği iddia edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı yan yana olduklarına dair sosyal medyada herhangi bir fotoğraf paylaşmazken Gamze Erçel'den gelen bir fotoğraf karesi dikkat çekti.

takvim.com.tr
26.03.2023 10:23 - Son Güncelleme: 26.03.2023 10:36
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan...

"YANLIŞ MI GÖRÜYORUM YOKSA HANDE İLE HAKAN..."

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan...

"RAHATSIZ..."

Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi... Murat Dalkılıç bakın ne dedi.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan...

Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde Hande'nin eski sevgilisi Murat Dalkılıç açıklamasıyla dikkat çekmişti.

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Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan...

Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la bir dönem aşk yaşayan Hakan Sabancı şimdi de eski sevgilisi Hande Erçel'le birlikte.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan...

Murat Dalkılıç eski aşklarının Hakan Sabancı ile birlikte olması hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Rahatsız etmeyin insanları" yanıtını verdi.

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