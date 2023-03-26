Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba: "Yanlış mı görüyorum yoksa Hande ile Hakan..."
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba! Bugüne kadar çapkınlıklarıyla magazin manşetlerinde yer alan Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Hande Erçel oldu. Ünlü oyuncu ile geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in Instagram paylaşımında ortaya çıktı. Abla Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ile bir araya geldiği iddia edilen Hande Erçel ile Hakan Sabancı yan yana olduklarına dair sosyal medyada herhangi bir fotoğraf paylaşmazken Gamze Erçel'den gelen bir fotoğraf karesi dikkat çekti.
"YANLIŞ MI GÖRÜYORUM YOKSA HANDE İLE HAKAN..."
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile eşinin fotoğrafındaki Hakan Sabancı detayı bomba!
"RAHATSIZ..."
Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkına bomba yorum! Önce eski eşi Merve Boluğur şimdi eski sevgilisi... Murat Dalkılıç bakın ne dedi.
Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel - Hakan Sabancı aşkı tüm hızıyla devam ederken geçtiğimiz günlerde Hande'nin eski sevgilisi Murat Dalkılıç açıklamasıyla dikkat çekmişti.
Pınar Eliçe'den Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı'ya olay sözler | VİDEO
Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur'la bir dönem aşk yaşayan Hakan Sabancı şimdi de eski sevgilisi Hande Erçel'le birlikte.
Murat Dalkılıç eski aşklarının Hakan Sabancı ile birlikte olması hakkında kendisine yöneltilen sorulara, "Rahatsız etmeyin insanları" yanıtını verdi.