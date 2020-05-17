Haberler Galeri Magazin Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'uydu... "Estetikli mi estetiksiz mi?"

Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'uydu... "Estetikli mi estetiksiz mi?"

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hayatlarımıza giren Esra Bilgiç, güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Ramo dizisi oyuncuları arasında yer alan Bilgiç 27 yaşında olmasına rağmen hatırı sayılır bir şöhret edindi. 2019 yılında ünlü futbolcu Gökhan Töre ile olan evliliğini bitiren Bilgiç, kendini kariyerine adadı. Güzelliği dillere destan olan Esra Bilgiç'in yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu. Esra Bilgiç'te estetik var mı yok mu? İşte sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf ve Esra Bilgiç'in estetik açıklaması...

17.05.2020 13:03 - Son Güncelleme: 17.05.2020 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





