RAMAZAN İMSAKİYE
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Serdar Ortaç'tan eski sevgilisine övgü: Ben arıza bir adamım o...

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'dan geçen yaz boşanmıştı. Ardından hayatına kimseyi almayan Ortaç, şubat ayında Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin ilişkisi 1,5 ay sürdü. Hatta Ortaç, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu. Tüm bu yaşananlardan sonra eski sevgililer, Seçil Gür'ün yeni klibi 'Sebepsiz Çicek' için geçen çarşamba kamera karşısına geçip herkesi şaşırtmıştı.Hürriyet'in haberine göre; bu konuya açıklık getiren Serdar Ortaç, "İş başka, arkadaşlık başka. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Önceden başladığımız bir işti, devamını getirdik" dedi. Eski sevgilisine övgüler yağdıran Serdar Ortaç, biten ilişkisinde sorunun kendisinde olduğunu da vurguladı.

17.05.2020 11:08 - Son Güncelleme: 17.05.2020 11:24
Serdar Ortaç'tan eski sevgilisine övgü: Ben arıza bir adamım o...

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerle laflayan Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür hakkında konuştu.

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Serdar Ortaç'tan eski sevgilisine övgü: Ben arıza bir adamım o...

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'dan geçen yaz boşanmıştı. Ardından hayatına kimseyi almayan Ortaç, şubat ayında Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Serdar Ortaç'tan eski sevgilisine övgü: Ben arıza bir adamım o...

Ancak ikilinin ilişkisi 1,5 ay sürdü. Hatta Ortaç, ayrılığı sosyal medya hesabından duyurdu.
Tüm bu yaşananlardan sonra eski sevgililer, Seçil Gür'ün yeni klibi 'Sebepsiz Çicek' için geçen çarşamba kamera karşısına geçip herkesi şaşırtmıştı.

Serdar Ortaç'tan eski sevgilisine övgü: Ben arıza bir adamım o...

Hürriyet'in haberine göre; bu konuya açıklık getiren Serdar Ortaç, "İş başka, arkadaşlık başka. Ben kimseyi yarı yolda bırakmam. Önceden başladığımız bir işti, devamını getirdik" dedi.

Serdar Ortaç'tan eski sevgilisine övgü: Ben arıza bir adamım o...

Ortaç, Gür'le yeniden bir araya gelme ihtimali olup olmadığı sorulunca da "Aslında Seçil süper bir kız ama ben arıza bir adam olduğum için olmadı" diye konuştu.

Serdar Ortaç'tan eski sevgilisine övgü: Ben arıza bir adamım o...

Şarkıcı, salgın sürecinden maddi olarak nasıl etkilendiği sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Eskisi gibi zengin değilim. Çalışanlarımın maaşlarını para oldukça ödüyorum."

Serdar Ortaç'tan eski sevgilisine övgü: Ben arıza bir adamım o...
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