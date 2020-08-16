Haberler Galeri Magazin Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...

Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu, küllerinden yeniden doğdu. Mücella-Yasin Öztekin çifti ile yatta zaman geçiren Çalhanoğlu çifti, hayli keyifliydi. Mücella Öztekin ile tavla oynayan Sinem Gündoğdu'yu, eşi ve kızı liya da seyretti. Boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu'nun tatilinden görüntüler kameralara işte böyle yansıdı...

16.08.2020 09:41 - Son Güncelleme: 16.08.2020 09:41
Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...

İtalya'nın Milan takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile bebek bekledikleri günlerde ayrılık kararı almıştı. Neyse ki kara bulutlar çabuk dağıldı, çift evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi. Geçen yıl kızları Liya'nın doğumuyla büyük sevinç yaşayan Çalhanoğlu çifti, şimdilerde ikinci baharı yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...

Küllerinden yeniden doğan Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu Çeşme'de tekne kiraladı.

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...

Başarılı futbolcunun Almanya'dan tanıdığı meslektaşı Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin de tekneye misafir oldu.

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...

Hakan Çalhanoğlu önceki gün teknede kucağında kızıyla görüntülendi.

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...

Sinem Çalhanoğlu, Mücella Öztekin'le tavla oynarken, eşi Hakan Çalhanoğlu da Liya'yı oyaladı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Burcu Özberk sosyal medyayı sallıyor! Afili Aşk ile yıldızı parlayan Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...
Burcu Özberk sosyal medyayı sallıyor! Afili Aşk ile yıldızı parlayan Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...