Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...

İtalya'nın Milan takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile bebek bekledikleri günlerde ayrılık kararı almıştı. Neyse ki kara bulutlar çabuk dağıldı, çift evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi. Geçen yıl kızları Liya'nın doğumuyla büyük sevinç yaşayan Çalhanoğlu çifti, şimdilerde ikinci baharı yaşıyor.