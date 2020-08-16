Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu küllerinden yeniden doğdu! İşte tatilde olan ikilinin kızları Liya...
Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu, küllerinden yeniden doğdu. Mücella-Yasin Öztekin çifti ile yatta zaman geçiren Çalhanoğlu çifti, hayli keyifliydi. Mücella Öztekin ile tavla oynayan Sinem Gündoğdu'yu, eşi ve kızı liya da seyretti. Boşanmanın eşiğinden dönen Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu'nun tatilinden görüntüler kameralara işte böyle yansıdı...
16.08.2020 09:41
- Son Güncelleme: 16.08.2020 09:41
İtalya'nın Milan takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile bebek bekledikleri günlerde ayrılık kararı almıştı. Neyse ki kara bulutlar çabuk dağıldı, çift evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi. Geçen yıl kızları Liya'nın doğumuyla büyük sevinç yaşayan Çalhanoğlu çifti, şimdilerde ikinci baharı yaşıyor.
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