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Serenay Sarıkaya'dan denizin altında pozlar! 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...'

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı tüm hızıyla kaldığı yerden devam ederken, ikilinin geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Samatya adlı teknesinden görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüş, ikilinin romantik anları günlerce konuşulmuştu. Önceki gün tekne atlayışı ve aldığı kilolarla dikkat çeken Serenay Sarıkaya'dan denizin içinde pozlar geldi. Su altında çekildiği fotoğrafları Instagram'dan, "Mavi favori rengim" notuyla paylaşan Sarıkaya, beğeni yağmuruna tutulurken, 29 yaşındaki oyuncuya kendisinden 18 yaş büyük aşkı Cem Yılmaz ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı. Bir takipçisinin Serenay Sarıkaya'nın Instagram fotoğrafına yaptığı, 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...' yorumu dikkat çekti.

16.08.2020 10:34 - Son Güncelleme: 16.08.2020 10:50
Serenay Sarıkaya'dan denizin altında pozlar! 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...'

Serenay Sarıkaya denizin altında verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden 18 yaş büyük olan sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan yaptığı leopar bikinili paylaşımı ile dikkat çekmiş, boynundaki kalpli elmas kolye ile adından söz ettirmişti.

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Serenay Sarıkaya'dan denizin altında pozlar! 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...'

Serenay Sarıkaya'ya takipçilerinden "Kolyeni Cem Yılmaz mı aldı?" soruları geldi. Yapımı 3 ay süren, altın üzerine elmas kaplı olan özel kolye çok beğenildi.

Serenay Sarıkaya'dan denizin altında pozlar! 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...'

Önceki gün Marmaris'te bir dostlarının teknesine misafir olan Sarıkaya, yaptığı atlayışlarla cesaretini konuşturmuştu.

Serenay Sarıkaya'dan denizin altında pozlar! 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...'

Başarılı oyuncu, bu kez de su altında verdiği pozlarla dikkatleri üzerine çekti.

Serenay Sarıkaya'dan denizin altında pozlar! 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...'

Bir takipçisinden Serenay Sarıkaya'ya, 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...' şeklinde yorum geldi.

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