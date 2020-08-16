Serenay Sarıkaya'dan denizin altında pozlar! 'Sen deniz kızı ol ama sevgilin Cem olsun, şaka gibi...'

Serenay Sarıkaya denizin altında verdiği pozlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden 18 yaş büyük olan sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum tatilinde olan Serenay Sarıkaya, Instagram'dan yaptığı leopar bikinili paylaşımı ile dikkat çekmiş, boynundaki kalpli elmas kolye ile adından söz ettirmişti.