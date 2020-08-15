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Burcu Özberk sosyal medyayı sallıyor! Afili Aşk ile yıldızı parlayan Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Yorucu bir sezonun ardından şimdiler tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk'in paylaştığı leopar bikinili sıfır makyaj fotoğraflarının ardından yine en doğal hallerini paylaştı.

15.08.2020 16:32 - Son Güncelleme: 15.08.2020 16:32
Burcu Özberk sosyal medyayı sallıyor! Afili Aşk ile yıldızı parlayan Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

Bikinili pozları çok beğenilen Burcu Özberk makyajsız hali ile de ilgi odağı olmuştu. Doğal güzelliğine güvenen Burcu Özberk yaptığı cesur paylaşımlarla hayranlarından tam not aldı. İşte Burcu Özberk'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...

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Burcu Özberk sosyal medyayı sallıyor! Afili Aşk ile yıldızı parlayan Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

HADİSE

Burcu Özberk sosyal medyayı sallıyor! Afili Aşk ile yıldızı parlayan Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...
Burcu Özberk sosyal medyayı sallıyor! Afili Aşk ile yıldızı parlayan Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...
Burcu Özberk sosyal medyayı sallıyor! Afili Aşk ile yıldızı parlayan Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

DİDEM SOYDAN

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