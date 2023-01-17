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Aleyna Tilki sütyensiz pozunu "Oynuyorum" diyerek paylaştı! İçi dışı görününce topa tutuldu "Bu pozlar sapıklar için mi?"

Son dönemde ses tellerinde yaşadığı sorunlar magazin gündeminde kendisine epey yer bulan Aleyna Tilki bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Cesur paylaşımlarıyla gündemde kendisine yer bulan Tilki, bu pozlarına bir yenisini daha ekledi ama bu kez sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu. Bu poza 'Bu fotoğraf sapıklar için mi?' yorumları yapıldı. İşte Tilki'nin o paylaşımları...

17.01.2023 09:23 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:24
Aleyna Tilki sütyensiz pozunu Oynuyorum diyerek paylaştı! İçi dışı görününce topa tutuldu Bu pozlar sapıklar için mi?

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, cesur Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ancak gelin görün ki bu paylaşım sosyal medyada topa tutuldu.

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Aleyna Tilki sütyensiz pozunu Oynuyorum diyerek paylaştı! İçi dışı görününce topa tutuldu Bu pozlar sapıklar için mi?

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, hastalığını sosyal medya hesabından açıklamıştı geçtiğimiz günlerde.

Aleyna Tilki sütyensiz pozunu Oynuyorum diyerek paylaştı! İçi dışı görününce topa tutuldu Bu pozlar sapıklar için mi?

Tilki, ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

Aleyna Tilki sütyensiz pozunu Oynuyorum diyerek paylaştı! İçi dışı görününce topa tutuldu Bu pozlar sapıklar için mi?

"BİR SÜRE ŞARKI SÖYLEYEMEYECEĞİM"

"Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum. .Kalktığımda çocuk halimden çok daha güçlü kalkacağımı bilip şimdiden telaşınızı ve korkularınızı saklayacak bir maske edinin"

Aleyna Tilki sütyensiz pozunu Oynuyorum diyerek paylaştı! İçi dışı görününce topa tutuldu Bu pozlar sapıklar için mi?

SES TELLERİ DEĞİL TEKLİFSİZLİK

Tilki'nin bu açıklamasının üzerine bugün çok farklı bir iddia ortaya atılmıştı.

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