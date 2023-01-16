SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil’den üzen haber! Ölümden dönmüştü apar topar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumu nasıl?

2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Kıbrıs'ta üst solunum yolundan rahatsızlanan Mehmet Ali Erbil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müşahede altına alınan Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.