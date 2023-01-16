SON DAKİKA: Mehmet Ali Erbil'den üzen haber! Ölümden dönmüştü apar topar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl?
Mehmet Ali Erbil'den son dakika haberi geldi... 3 yıl önce evinde düşüp kalça kemiğini kıran ardından da kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil apar topar hastaneye kaldırıldı. Peki 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
MEHMET ALİ ERBİL'İN SON SAĞLIK DURUMU NASIL?
Mehmet Ali Erbil'den üzen haber! Ölümden dönmüştü apar topar hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu nasıl merak ediliyor. İşte detaylar...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, 3 yıl önce evinin banyosunda düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşan Mehmet Ali Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
2018 yılında ciddi sağlık sorunları yaşayan ve uzun süre hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, Kıbrıs'ta rahatsızlandı. Kıbrıs'ta üst solunum yolundan rahatsızlanan Mehmet Ali Erbil, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müşahede altına alınan Erbil'in sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Geçtiğimiz ay Posta'nın haberine göre sette kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Mehmet Ali Erbil açıklamalarıyla dikkat çekmişti. İşte Erbil'in o açıklamaları...