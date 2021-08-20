Hadise'ye Mehmet Dinçerler aşkı yaradı yaramasına ama kimse tanımadı 'bu kim?' Cümle aleme ilan etti
Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran şarkıcı Hadise gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşamaya başlayan Hadise, yeni sevgilisi ile dünyanın bir ucuna uçarak tatile gitmişti. Ünlü çiftten resmi bir açıklama gelmese de aşk yaşadıklarına kesin gözüyle bakılıyordu. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde de el ele görüntü vermişti. Anlaşılan o ki, Hadise'ye Mehmet Dinçerler aşkı yaradı. Instagram'da 13 milyon takipçiye ulaştığını açıklayan Hadise'nin son halini görenler 'bu kim?' demeden edemedi.
20.08.2021 08:40
- Son Güncelleme: 20.08.2021 08:59
Oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açan Hadise, sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor.
Ancak Hadise'nin "13 Milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notunu düştüğü paylaşımdaki fotoğraf, tartışmalara yol açtı. Hayranları, Hadise'yi tanımakta zorlandığını belirtti.
HADİSE'Yİ TANIMAKTA ZORLANDILAR
Yeni imajı da dikkatlerden kaçmayan 35 yaşındaki Hadise'nin fotoğraflarına çok sayıda yorum geldi.
YORUM YAĞDI
Hadise'nin hayranları, fotoğrafın altına; "Bu kim", "Hadise nerede", "Hadise'ye benzetemedim ama" şeklinde çok sayıda yorum yaptı.