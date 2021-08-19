Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık başka bir kadınla el ele sanıyorduk ama gerçek bu değil! Sır perdesi aralandı
Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye şimdilerde hem şöhretinin hem de anneanneliğinin keyfini sürüyor. Bir dönem aldatılma iddialarıyla gündeme gelen ancak eşi Ali Küçükbalçık'ı affeden sonrasında kızıyla problemler yaşayan Kibariye için şu sıralar hayat gayet güzel. Ünlü şarkıcı kendinden yaşça küçük Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu ve bir yıl sonra kızı dünyaya geldi. Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, geçen aylarda da başka bir kadınla el ele görüntülenmişti. Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında 'aldatma' haberlerine konu olan fotoğrafın sırrı çözüldü.
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti. Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında 'aldatma' haberlerine konu olan fotoğrafın sırrı çözüldü.
Olay fotoğraf, geçen haziran başında ortaya çıktı. Uzaktan çekildiği anlaşılan fotoğrafta havuz başında el ele yürüyen bir çiftin görüntüsü yer aldı. Fotoğraf, Ali Küçükbalçık'ın, eşi Kibariye'yi başka bir kadınla aldattığı şeklinde haberlere konu oldu.
İŞTE O ÇİFT
Fransa'da yaşadığı belirlenen Kızılgün'ün avukatı Muzaffer Demirkılınç, dilekçede, "Kullanılan görüntülerde Ali Küçükbalçık olduğu iddia edilen kişi müvekkilim Mustafa Kızılgün. Müvekkilin, havuz kenarında birlikte el ele yürüdüğü kadın da eşi Zeynep Kızılgün'dür" dedi.
HAKARET EDİLDİ
Dava dilekçesinde, haberlere konu olan fotoğrafın da Kızılgün çiftinin konakladığı otelin yanındaki başka otelin önünden çekildiği kaydedildi. Dilekçede, Kızılgün çiftinin mağdur olduğu belirtilerek "Görüntülerde kullanılan Zeynep Kızılgün, başkası ile evli bir erkekle el ele gezdiği iddiası ile ağır hakaretlere maruz kaldı" denildi. Erişim engeli talebi ile açılan iki ayrı davada Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği 50'yi aşkın linke erişim engeli getirdi.