Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık başka bir kadınla el ele sanıyorduk ama gerçek bu değil! Sır perdesi aralandı

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kibariye ile Ali Küçükbalçık çifti, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam. Şimdilik kofti bir durum yok. Önemli olan sağlığımız" demişti. Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık arasında 'aldatma' haberlerine konu olan fotoğrafın sırrı çözüldü.