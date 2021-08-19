Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Sosyal medya yandı kavruldu Şenel’in son haline bakın
Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Başrolünü Sinem Kobal'ın üstlendiği atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Selena'da Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şenel, siyah mayosu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Şenel'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni alırken yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. İşte Hazal Şenel'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
19.08.2021 00:22
- Son Güncelleme: 19.08.2021 00:43
Hazal Şenel, bir döneme damga vuran Selena adlı dizide canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.