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Haberler Magazin Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Sosyal medya yandı kavruldu Şenel’in son haline bakın

Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Sosyal medya yandı kavruldu Şenel’in son haline bakın

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Başrolünü Sinem Kobal'ın üstlendiği atv'nin bir döneme damga vuran dizisi Selena'da Kıvılcım karakterini canlandıran Hazal Şenel, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımıyla gündem oldu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şenel, siyah mayosu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Şenel'in paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni alırken yıllar içindeki değişimi dikkat çekti. İşte Hazal Şenel'in sosyal medyayı sallayan o pozu...

19.08.2021 00:22 - Son Güncelleme: 19.08.2021 00:43
Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Sosyal medya yandı kavruldu Şenel’in son haline bakın

Hazal Şenel, bir döneme damga vuran Selena adlı dizide canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Sosyal medya yandı kavruldu Şenel’in son haline bakın

Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Şenel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Sosyal medya yandı kavruldu Şenel’in son haline bakın

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Şenel, siyah mayosu ile verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Sosyal medya yandı kavruldu Şenel’in son haline bakın

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı. Düzgün fiziği ile takipçilerinden tam not alan Şenel, adeta iltifat yağmuruna tutuldu.

Selena’nın Kıvılcım’ı Hazal Şenel siyah mayosuyla şov yaptı! Sosyal medya yandı kavruldu Şenel’in son haline bakın

İşte Hazal Şenel'in sosyal medyayı sallayan o pozu...

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