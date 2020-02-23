Hadise'nin yüzünü görenler şoke oldu! İşte Hadise'nin alay konusu olan Instagram paylaşımı

Hadise Instagram paylaşımıyla alay konusu oldu. Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen ve bu iddialar hakkında tek bir kelime açıklama yapmayan Hadise, Kaan'ın köpeği olduğu iddia edilen Benek ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırmasıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları bu gelişme üzerine Hadise'nin Instagram hesabını didik didik incelemeye başladı. Arka arkaya gönderi paylaşan 34 yaşındaki Hadise, ayna karşısında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.