Hadise'nin yüzünü görenler şoke oldu! İşte Hadise'nin alay konusu olan Instagram paylaşımı
Hadise, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Ezgi Eyüboğlu ile geçtiğimiz yaz ayında ayrılan Kaan Yıldırım'ın Hadise'nin evinde kaldığı ve iklinin yaklaşık 1 aydır aşk yaşadığı iddia edilmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkı ise Yıldırım'ın köpeği Benek ele vermişti. Ancak 34 yaşındaki şarkıcı geçtiğimiz gün Benek ile olan fotoğrafını kaldırdı. Bu durum, "Aşk erken bitti" dedirtti. Özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren Hadise, olay paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram hesabından aynada çekildiği bir fotoğrafını paylaşan Hadise, Photoshop yapınca alay konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin Instagram paylaşımına, "Aynadaki yüzüne Photoshop yapmayı unutmuşsun" şeklinde yorumlarda bulundu. Hadise Photoshop uyguladığı fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzetildi. İşte şaşırtan Hadise - Özge Ulusoy benzerliği...
23.02.2020 11:00
- Son Güncelleme: 23.02.2020 11:16
Hadise Instagram paylaşımıyla alay konusu oldu. Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen ve bu iddialar hakkında tek bir kelime açıklama yapmayan Hadise, Kaan'ın köpeği olduğu iddia edilen Benek ile fotoğrafını sosyal medya hesabından kaldırmasıyla dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları bu gelişme üzerine Hadise'nin Instagram hesabını didik didik incelemeye başladı. Arka arkaya gönderi paylaşan 34 yaşındaki Hadise, ayna karşısında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
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