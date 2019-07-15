Hadise'nin geri zekalı göndermesine Sinan Akçıl'dan yanıt geldi!
Hadise'nin Ereğli konserinde yaptığı, "Karşımıza geri zekalılar çıkmazsa evleneceğiz de" çıkışının ardından gözler Sinan Akçıl'a çevrilmişti. Birlikte oldukları dönemde Sinan Akçıl'ın Hadise'ye yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını Ereğli konserinde seslendiren Hadise'nin sözleri olay olmuştu. Bir süredir eşi Burcu Kıratlı ile boşanacakları konuşulan ancak evliliklerini boşanma dilekçelerini verdikleri gün kurtardıklarını söyleyen Sinan Akçıl, Hadise'nin kendisine taş attığı yönündeki söylentiler için bakın neler söyledi...
Hadise, geçtiğimiz haftalarda Ereğli konseri sırasında yaptığı evlilik çıkışıyla günlerce konuşuldu. 2009 - 2010 yılları arasında popçu Sinan Akçıl ile aşk yaşayan Hadise, o dönem Akçıl'ın kendisine yazdığı 'Evlenmeliyiz' şarkısını konser sırasında söyledi. Hadise'nin şarkı sırasında, "Karşımıza geri zekalılar çıkmazsa evleneceğiz de!'' sözleri ise Sinan Akçıl'a taş mı dedirtti. Kuruçeşme'de baş başa yemek yedikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çifti, boşanma iddialarını yanıtlarken Akçıl'a Hadise'nin konser sırasında yaptığı açıklama geldi. Sinan Akçıl, Hadise için bakın neler söyledi...
"BOŞANMA YOK"
Yeni dizi ve sinema projelerini konuştuklarını söyleyen Sinan Akçıl Burcu Kıratlı ile boşanmayı düşünmediğini, aralarındaki sorunları hallettiklerini söyledi.
Akçıl'ın 'Yeni neslin Türkan Şoray'ı olarak görüyorum' sözlerine yanıt veren Kıratlı, "Hiçbirimiz Türkan Şoray'ın veliahtı olamayız, yine de aday olması bile güzel" dedi.
"BENCE SON YILLARDAKİ BİRİNE GÖNDERMEDİR"
"Bir hafta ilgilenmedim. Neler olmuş magazinde... Çok geçmiş bir konu. Bu kadar yıl sonra bana mıdır? Bence son yıllardaki birine göndermedir. Bu şarkıda hep aynı konuşmayı yapıyorsa. Bu şarkıyı söyletmeyelim o halde. Ben hayatımda ilk kez bir illüzyon gibi aşk duygusunu yaşayarak evlendim. O mavi'yse ben de aşk'ım"
Sinan Akçıl bu sözlerle eşi Burcu Kıratlı'ya ve son olarak rol aldığı "Aşk ve Mavi" dizisine gönderme yaptı.
İşte Hadise'nin olay yaratan videosu...
HADİSE'NİN EREĞLİ KONSERİNDEN SİNAN AKÇIL'A GÖNDERME! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN