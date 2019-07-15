Hadise'nin geri zekalı göndermesine Sinan Akçıl'dan yanıt geldi!

"BENCE SON YILLARDAKİ BİRİNE GÖNDERMEDİR"

"Bir hafta ilgilenmedim. Neler olmuş magazinde... Çok geçmiş bir konu. Bu kadar yıl sonra bana mıdır? Bence son yıllardaki birine göndermedir. Bu şarkıda hep aynı konuşmayı yapıyorsa. Bu şarkıyı söyletmeyelim o halde. Ben hayatımda ilk kez bir illüzyon gibi aşk duygusunu yaşayarak evlendim. O mavi'yse ben de aşk'ım"

Sinan Akçıl bu sözlerle eşi Burcu Kıratlı'ya ve son olarak rol aldığı "Aşk ve Mavi" dizisine gönderme yaptı.