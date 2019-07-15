Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile boşanan Gökhan Töre yakalanınca...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç, 2017 yılında Gökhan Töre ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre ile geçtiğimiz Haziran ayında sessiz sedasız boşanan Esra Bilgiç ortalarda görünmezken, Gökhan Töre bir AVM'de yanında bir güzelle görüntülendi. Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çifti ayrılığı magazin camiasında şok etkisi yaratırken, Gökhan Töre'nin yanında bulunan hanımefendi için yaptığı açıklama dikkat çekti.

15.07.2019 12:29 - Son Güncelleme: 15.07.2019 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





