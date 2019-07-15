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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile boşanan Gökhan Töre yakalanınca...

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun karakterine hayat veren Esra Bilgiç, 2017 yılında Gökhan Töre ile dünyaevine girdi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre ile geçtiğimiz Haziran ayında sessiz sedasız boşanan Esra Bilgiç ortalarda görünmezken, Gökhan Töre bir AVM'de yanında bir güzelle görüntülendi. Kısa bir süre önce aşk dolu paylaşımlar yapan çifti ayrılığı magazin camiasında şok etkisi yaratırken, Gökhan Töre'nin yanında bulunan hanımefendi için yaptığı açıklama dikkat çekti.

15.07.2019 12:29 - Son Güncelleme: 15.07.2019 12:29
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile boşanan Gökhan Töre yakalanınca...

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile geçtiğimiz Haziran ayında boşanan Gökhan Töre, bir AVM'de görüntülendi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Töre yanındaki güzel için, "Halamın kızı olur yanlış bir şey olmasın'' dedi...

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile boşanan Gökhan Töre yakalanınca...

İşte Gökhan Töre'nin halasının kızı...

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile boşanan Gökhan Töre yakalanınca...

Ünlü futbolcu Gökhan Töre ile oyuncu Esra Bilgiç çift, 17 Haziran'da 10 dakika süren duruşmada boşandı.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile boşanan Gökhan Töre yakalanınca...

2017 yılında dünyaevine giren ikilinin duruşması Küçükçekmece Aile Mahkemesi'nde görüldü. Çiftin ayrılık nedeninin ise şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenildi.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile boşanan Gökhan Töre yakalanınca...

BİRBİRİNDEN TALEPTE BULUNMADILAR

Töre çifti, mahkemeye sundukları dilekçede boşanma gerekçelerini şiddetli geçimsizlik olarak gösterdi. Uzlaşarak mahkemeye giden ikili, birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.

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