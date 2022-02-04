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Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Sabriye Şengül’ü gören tanımakta zorlandı! İnanılmaz değişimiyle şoke etti gören hayran kaldı

Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Survivor yarışmasıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Milli sporcu Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı. Değişimiyle herkesi şoke eden Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapılırken ünlü isim son haliyle "Mankenler taş çıkartır" dedirtti. İşte Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül'ün kendine hayran bırakan son hali...

04.02.2022 18:28 - Son Güncelleme: 04.02.2022 18:28
Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Sabriye Şengül’ü gören tanımakta zorlandı! İnanılmaz değişimiyle şoke etti gören hayran kaldı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Sabriye Şengül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla ağızları açık bıraktı.

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Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Sabriye Şengül’ü gören tanımakta zorlandı! İnanılmaz değişimiyle şoke etti gören hayran kaldı

Yaz aylarında yaptığı bikinili paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Şengül, bu kez değişimiyle gündem oldu.

Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Sabriye Şengül’ü gören tanımakta zorlandı! İnanılmaz değişimiyle şoke etti gören hayran kaldı

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül için "Tanıyamadım", "Sabriye sen misin?" yorumları yapıldı.

Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Sabriye Şengül’ü gören tanımakta zorlandı! İnanılmaz değişimiyle şoke etti gören hayran kaldı

Fit haliyle de dikkat çeken ünlü ismi görenler "Mankenler taş çıkartır" demeden de geçemedi.

Survivor Sabriye artık bambaşka biri! Sabriye Şengül’ü gören tanımakta zorlandı! İnanılmaz değişimiyle şoke etti gören hayran kaldı

İşte Sabriye Şengül başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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