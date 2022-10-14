Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik 'en özel gün' diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı: "Ablasının kopyası"
Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik 'en özel gün' diyerek duyurmuştu... Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı, abla - kardeş hakkında sosyal medyada, "Ablasının kopyası" , "Bu kadar mı benzerler" yorumları yapıldı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik Instagram'dan manevi kardeşinin baba olduğu haberini duyurmuştu geçtiğimiz günlerde...
"ABLASININ KOPYASI"
Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik 'en özel gün' diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı.
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti.
Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" , "Ne kadar çok anneye benziyor" , "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıyor.
Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik Instagram hesabında yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.