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Haberler Magazin Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik 'en özel gün' diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı: "Ablasının kopyası"

Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik 'en özel gün' diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı: "Ablasının kopyası"

Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik 'en özel gün' diyerek duyurmuştu... Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı, abla - kardeş hakkında sosyal medyada, "Ablasının kopyası" , "Bu kadar mı benzerler" yorumları yapıldı. Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik Instagram'dan manevi kardeşinin baba olduğu haberini duyurmuştu geçtiğimiz günlerde...

14.10.2022 11:49 - Son Güncelleme: 14.10.2022 11:49
Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik ’en özel gün’ diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem’i görenler hayran kaldı: Ablasının kopyası

"ABLASININ KOPYASI"

Uğur Pektaş'ın eski eşi Gamze Özçelik 'en özel gün' diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem'i görenler hayran kaldı.

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Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik ’en özel gün’ diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem’i görenler hayran kaldı: Ablasının kopyası

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikili bambaşka hayatlar kurdu, ekranlardan elini eteğini çekti.

Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik ’en özel gün’ diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem’i görenler hayran kaldı: Ablasının kopyası

Evlatlarını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden ikili 12 yaşındaki oğulları Murathan Pektaş ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın sır gibi sakladığı oğlu Murathan'ı görenler, "Annesinin kopyası" , "Ne kadar çok anneye benziyor" , "Annesinin hık demiş burnundan düşmüş" yorumları yapıyor.

Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik ’en özel gün’ diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem’i görenler hayran kaldı: Ablasının kopyası

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelen ünlü oyuncu Gamze Özçelik Instagram hesabında yaptığı paylaşımla müjdeli haberi duyurdu.

Uğur Pektaş’ın eski eşi Gamze Özçelik ’en özel gün’ diyerek duyurmuştu... Kardeşi Meltem’i görenler hayran kaldı: Ablasının kopyası

Özçelik, birlikte çalıştığı manevi kardeşinin baba olduğu sevincini "Kardeşimle en özel gününde" notuyla paylaştı.

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