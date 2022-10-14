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Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... 'Böylesi de ihtiyaç' dedi paylaştı görenler: "Çırılçıplak sandım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... 'Böylesi de ihtiyaç' dedi paylaştı görenler: "Çırılçıplak sandım"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... 'Böylesi de ihtiyaç' dedi paylaştı görenler, "Çırılçıplak sandım" yorumları yaptı. Geçtiğimiz yıllarda peş peşe farklı farklı isimlerle anılan Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Yasmin Erbil'in sevgilisinin Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz olduğu öne sürüldü. İkilinin gece yarısı çekilen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan paylaştığı karelerle dikkat çeken Erbil'in o karesi kısa sürede gündem oldu.

14.10.2022 12:58 - Son Güncelleme: 14.10.2022 13:02
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... ’Böylesi de ihtiyaç’ dedi paylaştı görenler: Çırılçıplak sandım

"ÇIRILÇIPLAK SANDIM"

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... 'Böylesi de ihtiyaç' dedi paylaştı görenler, "Çırılçıplak sandım" yorumları yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... ’Böylesi de ihtiyaç’ dedi paylaştı görenler: Çırılçıplak sandım

"SEVGİLİLER Mİ?

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... ’Böylesi de ihtiyaç’ dedi paylaştı görenler: Çırılçıplak sandım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz, gece geç saatlerde birlikte görüntülendi. Sosyal medyaya düşen fotoğraf sonrası, ''Yasmin Erbil ve Yiğit Poyraz aşk mı yaşıyor?'' sorusu gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... ’Böylesi de ihtiyaç’ dedi paylaştı görenler: Çırılçıplak sandım

BOMBA KARE!

İkilinin fotoğrafına, ''Bunlar birlikte mi değil mi bir türlü çözemiyorum?'' , "Aa sevgililer mi? Çok yakışmışlar" , "Haydi hayırlı olsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... ’Böylesi de ihtiyaç’ dedi paylaştı görenler: Çırılçıplak sandım

Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, daha önce fenomen Ala Tokel ile aşk yaşamıştı.

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