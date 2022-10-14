Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... 'Böylesi de ihtiyaç' dedi paylaştı görenler: "Çırılçıplak sandım"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... 'Böylesi de ihtiyaç' dedi paylaştı görenler, "Çırılçıplak sandım" yorumları yaptı. Geçtiğimiz yıllarda peş peşe farklı farklı isimlerle anılan Yasmin Erbil, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Yasmin Erbil'in sevgilisinin Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz olduğu öne sürüldü. İkilinin gece yarısı çekilen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyadan paylaştığı karelerle dikkat çeken Erbil'in o karesi kısa sürede gündem oldu.
14.10.2022 12:58 - Son Güncelleme: 14.10.2022 13:02
"ÇIRILÇIPLAK SANDIM"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla yakalanmıştı... 'Böylesi de ihtiyaç' dedi paylaştı görenler, "Çırılçıplak sandım" yorumları yaptı.
"SEVGİLİLER Mİ?
Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil'in, Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban'ın ardından ikinci olan yakışıklı yarışmacı Yiğit Poyraz ile birlikte olduğu öne sürüldü.