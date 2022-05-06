Hadise’nin balayından ilk görüntüler! Eşi Mehmet Dinçerler’le kumsal pozları olay! Ortalık yandı kavruldu Seda Sayan kayıtsız kalmadı

"EVLAT OLARAK ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIĞIMA İNANIYORUM"

Tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatmak zorunda kalan Mehmet Dinçerler, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler'in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yukümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid'in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır. Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım"