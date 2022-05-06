Hadise'nin balayından ilk görüntüler! Eşi Mehmet Dinçerler’le kumsal pozları olay! Ortalık yandı kavruldu Seda Sayan kayıtsız kalmadı
İş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlendiği iddia edilen Hadise, bayramın ikinci günü Kıbrıs'ta sahne almış ve konuyla ilgili ilk kez konuşmuştu. Sahnede "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim" diyerek iddiaları doğrulayan Hadise, eşi Mehmet Dinçerler'le balayına çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, balayından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü çiftin kumsal pozları ise çok konuşulurken geçen haftalarda Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan da paylaşıma kayıtsız kalmadı. İşte Hadise'nin balayı paylaşımı...
Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını verdi.
Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Hadise, tektaşını göstererek "Bölümümüz şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı. Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı.
3 MİLYON TL'LİK YÜZÜK OLAY OLDU
Romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmayan Mehmet Dinçerler'in sevgilisine aldığı yüzüğün 3 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi. Aile şirketinin 130 milyon TL borcu olduğu öne sürülen iş insanının Hadise'ye aldığı pahalı tektaşın, Dinçerler Ailesi'nde krize neden olduğu iddia edildi.
"EVLAT OLARAK ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIĞIMA İNANIYORUM"
Tepkiler üzerine Instagram hesabını kapatmak zorunda kalan Mehmet Dinçerler, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Çocukluğumdan beri ticaretin içinde yer almış ve sonsuz deneyimler edinmiş bir ailede yetişmiş genç olarak iş hayatına dair öğrendiğim temel değer, iş ahlakından asla ödün vermemektir. Babam Burhan Dinçerler ve abisi Mehmet Dinçerler'in ortak oldukları Hacı Sayid Gıda San. Tic. A.Ş. ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına, ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yukümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için Hacı Sayid'in konkordato talebinde bulunması sebebiyle, yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla, şirketimiz 2019 senesinde konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır. Şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım"
15 MART'TA NİŞANLANDILAR
Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta ailesiyle birlikte kız istemeye gitti. Ünlü popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz de nişan için Belçika'dan İstanbul'a geldi. Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine giden Mehmet Dinçerler, hiçbir detayı atlamadı. Her şeyi Türk geleneklerine göre yapan aile, Hadise'yi annesinden istedi. Böylece ikili evlilik yolunda ilk adımı attı.