Arka Sokaklar’ın Esra’sı Gaye Gürsel’in eşi bakın kim çıktı! 22 yıllık büyük aşkı da sanatçıymış! Özgür Ozan’ın partneri meğer...
Arka Sokaklar'ın Esra'sı Gaye Gürsel'in eşi bakın kim çıktı! Arka Sokaklar dizisinde Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin eşi Esra rolüyle izleyici karşısına çıkan Gaye Gürsel'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ekrana gelen son bölümle gündem olan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Gürsel'in 20 yıl aşk yaşadıktan sonra iki yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Gaye Gürsel'in sır gibi sakladığı sanatçı eşi...
06.05.2022 21:05 - Son Güncelleme: 06.05.2022 21:07
2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizisiyle oyunculuğa adım atan Gaye Gürsel, Kaybolan Yıllar, İşler Güçler, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda rol aldı.
Son olarak Arka Sokaklar'da Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakterinin eşi Esra rolüyle izleyici karşısına çıkan Gaye Gürsel, yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Ünlü oyuncunun hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edile Güsel hakkında en çok "Gaye Gürsel evli mi?", "Gaye Gürsel'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.