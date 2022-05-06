İbrahim Tatlıses’in gelini aşka geldi! Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses’in kucağına atlayıp yıldönümlerini kutladı! Gece vakti plajda...
İbrahim Tatlıses'in gelini aşka geldi! İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin 6'ncı yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu. Koşarak eşinin kucağına atladığı anları yayınlayan Şefkatli'nin paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. İşte Yasemin Şefkatli'nin gece vakti çektiği görüntülerle yaptığı o paylaşım...
06.05.2022 23:10 - Son Güncelleme: 06.05.2022 23:16
Yasemin Şefkatli, 2021 yılının Ekim ayında İbrahim Tatlıses'in oğlu, İdo Tatlıses ile nikah masasına oturdu.
Manken ve model olarak bilinen Yasemin Şefkatli, sosyal medyada eşi İdo Tatlıses ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirdi. Şefkatli, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram hesabında eşi İdo Tatlıses ile birlikteliklerinin 6'ncı yıldönümüne özel bir paylaşımda bulundu.