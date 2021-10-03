Hadise'den müstakbel görümcesine büyük jest! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı ‘istenmeyen gelin’ iddialarını bakın nasıl yalanladı
Hadise'den müstakbel görümcesine büyük jest! Oyuncu Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir kararla yollarını ayıran ünlü şarkıcı Hadise, aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de buldu. Yaklaşık üç aydır Mehmet Dinçerler'le aşk yaşayan şarkıcı, geçen günlerde 'İstenmeyen gelin' haberleriyle gündeme geldi. Söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapmayan Hadise'den şaşırtan bir hamle geldi. Ünlü şarkıcı, müstakbel görümcesine yaptığı jestle 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanlamış oldu. İşte detaylar...
03.10.2021 20:15
- Son Güncelleme: 03.10.2021 20:15
İş insanı Mehmet Dinçerler ve şarkıcı Hadise, Temmuz ayında Bodrum'da görüntülenmişti. Birlikte görüntülenen çiftin ilişkisi böylelikle ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz hafta İtalyan mücevher firmasının marka elçisi olarak Milano'ya giden Hadise, burada yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırmıştı.
İri taşlı yüzüğünü ön plana çıkardığı pozunu sosyal medyada yayınlayan şarkıcı, 'Hadise evleniyor mu?' sorusunu akıllara getirmişti.