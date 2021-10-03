Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı elbisesi ile sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! İlk yorum İlayda Alişan’dan geldi
Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak Alev Alev'de rol alan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile koltukta ve ayna karşısında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, adeta sosyal medyayı salladı. Binlerce beğeni alan paylaşıma Dilan Çiçek Deniz'in meslektaşı İlayda Alişan'da kayıtsız kalmadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
03.10.2021 21:16
- Son Güncelleme: 03.10.2021 21:16
Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu İlayda Alişan da meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Paylaşıma ilk yorum yapanların arasında yer alan Alişan, ateş emojileriyle fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.