Vav TV İzle
Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı elbisesi ile sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! İlk yorum İlayda Alişan’dan geldi

Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı elbisesi ile sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! İlk yorum İlayda Alişan’dan geldi

Çukur dizisinde canlandırdığı Sena karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak Alev Alev'de rol alan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile koltukta ve ayna karşısında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Deniz, adeta sosyal medyayı salladı. Binlerce beğeni alan paylaşıma Dilan Çiçek Deniz'in meslektaşı İlayda Alişan'da kayıtsız kalmadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

03.10.2021 21:16 - Son Güncelleme: 03.10.2021 21:16
Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı elbisesi ile sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! İlk yorum İlayda Alişan’dan geldi

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflarla dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı elbisesi ile sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! İlk yorum İlayda Alişan’dan geldi

Derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile objektif karşısına geçen Deniz, ayna karşısında ve koltukta verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı elbisesi ile sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! İlk yorum İlayda Alişan’dan geldi

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı elbisesi ile sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! İlk yorum İlayda Alişan’dan geldi

Ünlü oyuncu İlayda Alişan da meslektaşının paylaşımına kayıtsız kalmadı. Paylaşıma ilk yorum yapanların arasında yer alan Alişan, ateş emojileriyle fotoğrafı beğendiğini dile getirdi.

Dilan Çiçek Deniz derin yırtmaçlı elbisesi ile sere serpe uzandı sosyal medya alev aldı! İlk yorum İlayda Alişan’dan geldi

İşte Dilan Çiçek Deniz'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

SON DAKİKA