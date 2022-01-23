Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kardeşiyle düğünde karşılıklı göbek attı! Gelin - görümce ortalığı salladı işte o anlar
Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kardeşiyle düğünde karşılıklı göbek attı! Müstakbel gelin - görümce ortalığı sallad, o anlar gündeme bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcı aradığı aşkı Mehmet'te buldu. 'Dinçerler' soyadını almak için geçtiğimiz günlerde 'evet' diyen Hadise'nin yüzüğünün fiyatı çok konuşulmuştu. Bir dönem 'istenmeyen gelin' ilan edilen Hadise, aileye girdi. Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününde müstakbel kayınvalidesi ve görümcesi ile yan yana gelen Hadise, düğünde göbek atması ile dikkat çekti. Gelin - görümcenin keyfine diyecek yok...
23.01.2022 10:20
- Son Güncelleme: 23.01.2022 10:47
BAHÇELERDE BÖRÜLCE OYNAR GELİN GÖRÜMCE!
Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kardeşiyle düğünde karşılıklı göbek attı! Gelin - görümce ortalığı salladı, işte o anlar...
Geçtiğimiz gün Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul etmiş ve sevgilisinin kardeşinin gelinlikle, davul zurna eşliğinde evden çıkışını müstakbel kayınvalidesiyle yan yana izlemişti ve bir hayli eğlenmişti.
SEVGİLİSİNİN KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNDE DOYASIYA EĞLENDİ
Bugünde Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin düğününe katılan Hadise, görümcesiyle birlikte kendi şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.