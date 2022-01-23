Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, Marilyn Monroe oldu ortalık yıkıldı! O da babasının izinden gidiyor...
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, Marilyn Monroe oldu ortalık yıkıldı! Ünlü şarkıcı ve besteci Rafet El Roman'ın kendisi gibi şarkıcılığı seçen kızı Su El Roman Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Arkadaşları arasında verdiği bir partide çok sevdiği Marilyn Monroe'nun kılığına giren Su El Roman 1998 yılında Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop'un kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi.
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, Marilyn Monroe oldu ortalık yıkıldı! Rafet El Roman'ın babasının izinden giderek şarkıcı olan kızı kızı Su El Roman, sık sık verdiği iddialı pozlarıyla gündeme geliyor. Genç şarkıcı bu defa katıldığı bir partide Marilyn Monroe kılığına girmesiyle dikkatleri çekti.
1 Şubat'ta çıkaracağı yeni single'ının hazırlıklarını tamamlayan Su El Roman, Almanya'nın Reinheim kentindeki evinde; arkadaşları arasında verdiği bir partide çok sevdiği Marilyn Monroe'nun kılığına girdi.
Marilyn Monroe'nun, John F. Kennedy 'nin 45.'nci yaş gününde selendirdiği 'Happy birthday President' şarkısını; sarı peruğu ve özel Marilyn Monroe kostümü ile seslendiren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Su El Roman büyük beğeni topladı.
Bu karenin ardından Rafet El Roman'ın diğer kızı Şevval de merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...