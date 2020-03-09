Hadise paylaştı sosyal medya şoke oldu! "Sadece ben ve özgüvenim”

Hadise makyajsız halini paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. 34 yaşındaki Hadise, kadınlar günü için yayınladığı paylaşımla takipçilerinin alaylı eleştirisine maruz kaldı. İddialı makyaj ve kıyafetleri ile dikkat çeken Hadise'nin makyajsız hali herkesi şoke etti.