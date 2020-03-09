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Hadise paylaştı sosyal medya şoke oldu! "Sadece ben ve özgüvenim”

Hadise Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımıyla herkesi şoke etti. Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, makyajsız halini takipçileri ile paylaştı. Pozlarına "Filtre yok, makyaj yok; sadece ben ve özgüvenim" notunu düşen 34 yaşındaki Hadise'yi görenler, "Kaşlar lens mi abla?" gibi yorumlarda bulundu. İşte Hadise'nin makyajsız hali ve ünlülerin en doğal halleri...

09.03.2020 17:15 - Son Güncelleme: 09.03.2020 17:32
Hadise paylaştı sosyal medya şoke oldu! Sadece ben ve özgüvenim”

Hadise makyajsız halini paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor. 34 yaşındaki Hadise, kadınlar günü için yayınladığı paylaşımla takipçilerinin alaylı eleştirisine maruz kaldı. İddialı makyaj ve kıyafetleri ile dikkat çeken Hadise'nin makyajsız hali herkesi şoke etti.

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Hadise paylaştı sosyal medya şoke oldu! Sadece ben ve özgüvenim”

Hadise'yi makyajsız gören takipçileri, "Dudağın uçuk mu oldu?, Kaşlar lens mi abla?" gibi yorumlarda bulundu. İşte Hadise'den Sibel Can'a, İrem Sak'tan Burcu Esmersoy'a ünlülerin makyajsız halleri...

Hadise paylaştı sosyal medya şoke oldu! Sadece ben ve özgüvenim”

SİBEL CAN

Hadise paylaştı sosyal medya şoke oldu! Sadece ben ve özgüvenim”

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Hadise paylaştı sosyal medya şoke oldu! Sadece ben ve özgüvenim”
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