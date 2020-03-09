Pis Yedili'nin Albino PC'sini oynamıştı! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi
Pis Yedili dizisindeki albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sansa da aslında Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getirilmişti. Dizi başladığından bu yana PC'yi bir kez bile kısa kollu bir kıyafetle görmedik. PC'nin yazın ortasında bile uzun kollu kıyafetlerle gezmesi makyajın sadece yüzüne uyulanmasıyla ilgili. İşte Ahmet Yıldırım'ın yani Pis Yedili'deki adı ile PC'nin dizideki hali ve gerçek hali…
Kadrosunda Kadir Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu, Eda Ece, Barış Arduç, Ayşegül Aldinç gibi isimlerin yer aldığı Pis Yedili dizisi yayınlandığı 2011-2014 tarihlerinde ekranlarda fırtınalar estirmiştir. Karakterleri lakaplarıyla hafızalarımıza kazınan Pis Yedili dizisinin en çok dikkat çeken isimlerinden biri Albino bir karaktere hayat veren Ahmet Yıldırım olmuştu. 'Pc' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım daha sonra ekranlardan elini eteğini çekti. Ahmet Yıldırım'ın son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pis Yedili'nin PC'si Ahmet Yıldırım olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi.