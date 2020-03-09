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Pis Yedili'nin Albino PC'sini oynamıştı! Ahmet Yıldırım'ın sonra hali görenleri şaşkına çevirdi

Pis Yedili dizisindeki albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sansa da aslında Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getirilmişti. Dizi başladığından bu yana PC'yi bir kez bile kısa kollu bir kıyafetle görmedik. PC'nin yazın ortasında bile uzun kollu kıyafetlerle gezmesi makyajın sadece yüzüne uyulanmasıyla ilgili. İşte Ahmet Yıldırım'ın yani Pis Yedili'deki adı ile PC'nin dizideki hali ve gerçek hali…





09.03.2020 16:08 - Son Güncelleme: 09.03.2020 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





