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Tuvana Türkay'ın ablası Katre şoke etti! Meğer bir zamanlar Mehmet Ali Erbil ile...

Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenler şoke oldu. Tuvana Türkay denince akla ilk gelen şüphesiz ki estetik. Burun estetiği ile magazin gündeminden düşmeyen Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile başrol paylaştığı filmin galasında yaptığı açıklamayla anılmış, ardından ise hayranları güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına almıştı. Sefirin Kızı dizisindeki Sancar karakterine hayat veren Engin Akyürek'in eski sevgilisi olarak da bilinen 29 yaşındaki Tuvana Türkay'ın ablasının kim olduğu internette en çok aratılan konular arasında. Eda Ece, Gökhan Alkan gibi isimlerle aynı dizide rol alan Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay'ı görenler şoke oldu. Nedeni ise Katre'nin aslında birçok kişinin tanıdığı kişi olmasıydı... İşte estetiksiz hali ile herkesi şoke eden Tuvana Türkay'ın ablası Katre Türkay...

09.03.2020 17:51 - Son Güncelleme: 09.03.2020 17:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





