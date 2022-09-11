Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısında neden ağladı? Hamilelik mi yoksa boşanma mı derken gerçek nedeni açıkladı meğer ameliyat...
Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısında neden ağladı? Hamilelik mi yoksa boşanma mı derken gerçek nedeni açıkladı ünlü şarkıcı. Son dönemde eşi Mehmet Dinçerler ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Hadise son konserinde sahnede ağladığı anlara ilişkin açıklamada bulundu. Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken gözyaşlarını tutamayan Hadise, Kadıköy sahnesinde konuya nokta koydu. Hadise bakın sahnede neden ağlamış...
HADİSE 3.5 AYLIK HAMİLE İDDİASI
Mehmet Dinçerler'le boşanacağı iddia edilen Hadise hakkında Bircan Bali'den geçtiğimiz günlerde olay sözler geldi.
Hadise'nin evi terk ettiği ve eşi Mehmet Dinçerler ile sorunlar yaşadığı iddiası günlerdir gündemde yerini koruyor. İkilinin birlikte görüntülenmemesi, alyanslarını takmamaları ve Hadise'nin sahnede şarkı söylerken ağlaması iddiaları güçlendirdi. Yeni bir iddia da Bircan Bali'den geldi. Bircan Bali, Hadise Mehmet Dinçerler'in evliliğinde yaşanan süreci anlattığı esnada ''Kesin bilgi Hadise 3.5 aylık hamile'' dedi.
"HAMİLELİĞİ SONLANDI MI?"
Bali açıklamasında "Benim bildiğim bir şey var korktuğum da bir şey var. Hadise kesin bilgi hamile ve işini de hamilelikten dolayı iptal etti. Gözyaşlarının sebebi çocuğu düşürmek olabilir mi? Şimdi korkuyorum çocuk tedaviyle oldu hamileliği mi sonlandı yoksa hamile olduğu için mi duygusal... Tedaviyle gerçeklemiş bir gebelik var onları rahat bırakmak lazım" dedi.