Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina son haliyle ortaya çıktı görenler şaştı kaldı: "Babasının boyunu geçmişler"

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...