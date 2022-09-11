Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina son haliyle ortaya çıktı görenler şaştı kaldı: "Babasının boyunu geçmişler"
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina son haliyle ortaya çıktı görenler şaştı kaldı. Başarılı oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında Reha Mutar ile dünyaevine girmiş ve 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizlerini kucağına almıştı. Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Mina Deniz ve Poyraz Deniz son halleriyle babalarına benzetildi. İkizleri gören sosyal medya kullanıcıları, "Babasının boyunu geçmişler" yorumları yaptı.
11.09.2022 14:49 - Son Güncelleme: 11.09.2022 14:49
"BABASININ BOYUNU GEÇMİŞLER"
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ikizleri Poyraz ve Mina son haliyle ortaya çıktı görenler şaştı kaldı.
Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...