Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın küçüklük fotoğrafına bakın! Feyyaz Şerifoğlu paylaştı 'Evrim geçirmiş' Şenay Yenge ne yorum yaptı?
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Tako karakteriyle ününe ün katan Hamza Yazıcı çocukluk fotoğrafını paylaştı yorum yağmuruna tutuldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile son dönemlerin en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Dizide kuşkusuz en dikkat çeken karakterlerden biri de Tako. Hamza Yazıcı'nın hayat verdiği Tako karakteri her hafta dizi ile birlikte gündeme geliyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programla tanınan Hamza Yazıcı sosyal medyayı aktif kullanıyor. Rol arkadaşı ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu Hamza Yazıcı'nın küçüklük fotoğrafını yayınladı Yazıcı da İnstagram hesabından paylaştı. İşte o fotoğraf ve gelen yorumlar...
11.09.2022 16:58 - Son Güncelleme: 11.09.2022 16:58
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın küçüklük fotoğrafına bakın! Feyyaz Şerifoğlu paylaştı 'Evrim geçirmiş' Biricik kız arkadaşı Şenay Formes'in ne yorum yapacağı merak konusu oldu! 30 yaşındaki oyuncu Hamza Yazıcı çocukluk fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı.
Camdaki Kız'da Tako karakterine hayat veren oyuncu Hamza Yazıcı, önceki gün 400 bini aşkın İnstagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, hikaye kısmında Hamza Yazıcı'nın çocukluk fotoğrafını yayınlayıp 'Bi yakışıklı gördüm sanki?' notunu düştü.