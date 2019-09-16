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Hadise koluna ne dövmesi yaptırdı? O anları sosyal medya hesabından paylaştı...

Hadise, son günlerde kıyafetleri ve hareketleri ile olay olmaya devam ediyor. Son olarak Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, Instagram hesabından dövme yaptığı anları takipçileri ile paylaştı. Hadise'nin koluna yaptırdığı dövmedeki yazı ise merak konusu oldu. İşte 33 yaşındaki Hadise ve diğer ünlülerin dövmeleri...

16.09.2019 16:57 - Son Güncelleme: 16.09.2019 17:42
Hadise koluna kimin dövmesini yaptırdı? O anları sosyal medya hesabından paylaştı...

Hadise, geçtiğimiz gün 10 milyon takipçiye ulaşma sevincini çektiği bir videoyu paylaşarak kutlamıştı. Hadise'nin paylaşımındaki, "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum. Buralarda daha çok eğleneceğiz." sözleri çok konuşulmuştu. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hadise, bu kez de dövme yaptırdığı anları Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin koluna yaptırdığı dövmenin anlamı merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin dövmeleri...

Hadise koluna kimin dövmesini yaptırdı? O anları sosyal medya hesabından paylaştı...

TÜRKÜ TURAN

Oyuncu Türkü Turan hayatı boyunca yaptırmak istediği yeni dövmenin hikayesini 2018'de Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Yeniden doğuşlar, çocuklar ve ejderhalar aşkına notunu düştü.

Hadise koluna kimin dövmesini yaptırdı? O anları sosyal medya hesabından paylaştı...

NESLİHAN ATAGÜL

Neslihan Atagül, dudağının içine dövme yaptırdı.

Hadise koluna kimin dövmesini yaptırdı? O anları sosyal medya hesabından paylaştı...

Instagram'da paylaşım yapan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi.

Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.

Hadise koluna kimin dövmesini yaptırdı? O anları sosyal medya hesabından paylaştı...

MERYEM UZERLİ

Son olarak Cingöz Recai filminde rol alan Meryem Uzerli'nin bacağındaki yeni dövmesi sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

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