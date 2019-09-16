Hadise koluna ne dövmesi yaptırdı? O anları sosyal medya hesabından paylaştı...
Hadise, son günlerde kıyafetleri ve hareketleri ile olay olmaya devam ediyor. Son olarak Reynmen'in Ela şarkısına çektiği video ile gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise, Instagram hesabından dövme yaptığı anları takipçileri ile paylaştı. Hadise'nin koluna yaptırdığı dövmedeki yazı ise merak konusu oldu. İşte 33 yaşındaki Hadise ve diğer ünlülerin dövmeleri...
Hadise, geçtiğimiz gün 10 milyon takipçiye ulaşma sevincini çektiği bir videoyu paylaşarak kutlamıştı. Hadise'nin paylaşımındaki, "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum. Buralarda daha çok eğleneceğiz." sözleri çok konuşulmuştu. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hadise, bu kez de dövme yaptırdığı anları Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin koluna yaptırdığı dövmenin anlamı merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin dövmeleri...
Instagram'da paylaşım yapan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi.
Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.