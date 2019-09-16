Hadise koluna ne dövmesi yaptırdı? O anları sosyal medya hesabından paylaştı...

Hadise, geçtiğimiz gün 10 milyon takipçiye ulaşma sevincini çektiği bir videoyu paylaşarak kutlamıştı. Hadise'nin paylaşımındaki, "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum. Buralarda daha çok eğleneceğiz." sözleri çok konuşulmuştu. Son günlerde magazin gündeminden düşmeyen Hadise, bu kez de dövme yaptırdığı anları Instagram hesabından paylaştı. Hadise'nin koluna yaptırdığı dövmenin anlamı merak konusu oldu. İşte ünlü isimlerin dövmeleri...