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Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden 'Bebeğim' notuyla video paylaştı ortalık karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile...

Hadise Instagram hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile video paylaştı, ortalık karıştı. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Hadise - Kaan Yıldırım çifti gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde babalık yorumu ile dikkat çeken Kaan Yıldırım'ın evinden video paylaşan Hadise, sosyal medyayı ikiye böldü. Hadise'nin 'Bebeğim' notuyla paylaştığı videoyu görenler, Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile Benek'in fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları Hadise hayranları ve Ezgi hayranları olmak üzere ikiye ayrıldı. İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştığı o video...

07.06.2020 11:24 - Son Güncelleme: 07.06.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





