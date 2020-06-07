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Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden 'Bebeğim' notuyla video paylaştı ortalık karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile...

Hadise Instagram hesabından sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek ile video paylaştı, ortalık karıştı. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Hadise - Kaan Yıldırım çifti gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde babalık yorumu ile dikkat çeken Kaan Yıldırım'ın evinden video paylaşan Hadise, sosyal medyayı ikiye böldü. Hadise'nin 'Bebeğim' notuyla paylaştığı videoyu görenler, Kaan Yıldırım'ın eski eşi Ezgi Eyüboğlu ile Benek'in fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları Hadise hayranları ve Ezgi hayranları olmak üzere ikiye ayrıldı. İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştığı o video...

07.06.2020 11:24 - Son Güncelleme: 07.06.2020 11:58
Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden 'Bebeğim' notuyla video paylaştı ortalık karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile...

Hadise Instagram paylaşımı ile sosyal medyayı ikiye böldü. 2020'nin bomba aşkları arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım, magazin gündeminden düşmüyor.

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Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden 'Bebeğim' notuyla video paylaştı ortalık karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile...

Hadise'nin aylar önce Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'le yaptığı paylaşım aşk iddialarına neden olmuştu. Ardından ikilinin yaptıkları paylaşımlar aşk yaşadıklarının hatta aynı evde kaldıklarının ispatı olmuştu.

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden 'Bebeğim' notuyla video paylaştı ortalık karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile...

Karantina günlerinde de sık sık görüşen çiftten Hadise'den yeni bir paylaşım geldi.

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Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden 'Bebeğim' notuyla video paylaştı ortalık karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile...

'BEBEĞİM BENİM'

Açıkgöz, Yıldırım'ın köpeği Benek ile paylaşım yaptı ve bu kareye "Bebeğim benim" notunu düştü.

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden 'Bebeğim' notuyla video paylaştı ortalık karıştı! Ezgi Eyüboğlu ile...

Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın köpeği ile çekildiği video sosyal medyayı Ezgi ve Hadise hayranları olarak ikiye böldü.

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