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Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı! Modacı Nur Yerlitaş neden öldü?

Modacı Nur Yerlitaş, 27 Nisan 2020 tarihinde Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirmişti. 65 yaşında hayata veda eden ünlü modacının sosyal medya hesabını kullanan ailesi, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabından ölmeden önceki son hali paylaşıldı. İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son hali...

07.06.2020 12:11 - Son Güncelleme: 07.06.2020 12:27
Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı!

Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabından şaşırtan paylaşım geldi. Yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele eden Nur Yerlitaş, 27 Nisan 2020 tarihinde Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirmişti.

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Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı!

65 yaşında hayata veda eden ünlü modacının sosyal medya hesabını kullanan ailesi, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı!

Yerlitaş'ın 1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında yayınlanan videoda, Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "Şefkat sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi 'Nezaket' saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar" sözlerine yer verildi.

Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı!

Söz konusu videoda yatakta istirahat ederken görülen Yerlitaş, "Bütün gelen misafierlere, arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum" diyerek el sallıyor.

Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı!

Seda Sayan, Sibel Can, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin de yorum yazdığı paylaşımda, "Sonsuzluk" etiketi dikkat çekti.
'Nurella' lakaplı ünlü modacı, vasiyeti üzerine annesinin yanına, Ulus Mezarlığı'na defnedilmişti. Yerlitaş'ı son yolculuğunda, yakın arkadaşı olan ünlü isimler yalnız bırakmamıştı.

Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı!

İşte Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali...

Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı!
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