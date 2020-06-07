Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı! Modacı Nur Yerlitaş neden öldü?

Yerlitaş'ın 1.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında yayınlanan videoda, Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "Şefkat sevgiden daha büyüktür. Koşulsuz sevgi olarak bilinir. İkincisi 'Nezaket' saygıdan daha büyüktür. İncitmeden sonuç almayı sağlar" sözlerine yer verildi.