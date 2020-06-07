Nur Yerlitaş'ın ölmeden önceki son hali paylaşıldı! Modacı Nur Yerlitaş neden öldü?
Modacı Nur Yerlitaş, 27 Nisan 2020 tarihinde Şişli Fulya'daki evinde yaşamını yitirmişti. 65 yaşında hayata veda eden ünlü modacının sosyal medya hesabını kullanan ailesi, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Nur Yerlitaş'ın Instagram hesabından ölmeden önceki son hali paylaşıldı. İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son hali...
07.06.2020 12:11
- Son Güncelleme: 07.06.2020 12:27
Seda Sayan, Sibel Can, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin de yorum yazdığı paylaşımda, "Sonsuzluk" etiketi dikkat çekti.
'Nurella' lakaplı ünlü modacı, vasiyeti üzerine annesinin yanına, Ulus Mezarlığı'na defnedilmişti. Yerlitaş'ı son yolculuğunda, yakın arkadaşı olan ünlü isimler yalnız bırakmamıştı.
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