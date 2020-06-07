Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Cem Yılmaz reddedildi! İşte olay yaratan o fotoğraflar...

Cem Yılmaz'ın isteği olmadı. Birliktelikleri olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya atlattıkları kavga krizinin ardından Bodrum'a tatile gitmişlerdi. Geçtiğimiz gün, ikilinin evlerinde gizlice çekilen bikinili fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülenen Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.