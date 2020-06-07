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Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Cem Yılmaz reddedildi! İşte olay yaratan o fotoğraflar...

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, Bodrum'daki evlerinde gizlice görüntülendi! Serenay Sarıkaya'nın magazin gündemine bomba gibi düşen fotoğraflarının ardından, akıllara, 'Serenay Sarıkaya hamile mi?' sorusu geldi. Serenay Sarıkaya ile evlerinin bahçesinde bikinili fotoğraflarını çeken magazincileri savcılığa ihbar eden ünlü komedyen Cem Yılmaz, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak sosyal medyada yer alan fotoğraflarının kaldırılmasını istedi. Mahkeme ünlü komedyenin erişim engeli talebini reddetti. İşte Serenay Sarıkaya'nın olay yaratan görüntüleri...

07.06.2020 10:30 - Son Güncelleme: 07.06.2020 10:58
Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Cem Yılmaz reddedildi! İşte olay yaratan o fotoğraflar...

Cem Yılmaz'ın isteği olmadı. Birliktelikleri olay olan ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Serenay Sarıkaya atlattıkları kavga krizinin ardından Bodrum'a tatile gitmişlerdi. Geçtiğimiz gün, ikilinin evlerinde gizlice çekilen bikinili fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü. Evlerinin bahçesinde havuz keyfi yaparken görüntülenen Yılmaz, bahçelerinin içini gözetleyen ve izinsiz görüntü alan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Cem Yılmaz reddedildi! İşte olay yaratan o fotoğraflar...

'DÜZENEKLE ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİLER'

Yılmaz, evinin yolunun uzak olduğunu , evin görülebileceği alanın ağaçlarla kaplı oılduğunu belirtip kendisini görüntüleyen magazincilerin ağaçların arasına düzenek kurup, tele objektif kamera ile gizlice neredeyse çıplak denilebilecek görüntülerini çektiğini ifade etti.

Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Cem Yılmaz reddedildi! İşte olay yaratan o fotoğraflar...

Ünlü komedyen bu görüntülerin alenileştirilerek sosyal medya hesaplarından paylaşan kişilerin tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Cem Yılmaz reddedildi! İşte olay yaratan o fotoğraflar...

MAHKEMEDEN RET KARARI

Yılmaz'ın suç duyurusunun ardından İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak Serenay Sarıkaya ile birlikte bikinili fotoğraflarının sosyal medyadan kaldırılmasını talep etti.

Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi Cem Yılmaz reddedildi! İşte olay yaratan o fotoğraflar...

Talep dilekçesinde bu fotoğrafların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ileri sürdü.

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