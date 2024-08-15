SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Hadise ile aşk iddiası! Okan Buruk'a soruldu... Bakın ne yaptı

Hadise ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında çıkan aşk iddiaları magazin dünyasını salladı. Yeni aşk söylentisi Okan Buruk'a soruldu. Ünlü teknik adamın "Hadise" sorusunun ardından hızla bulunduğu yerden uzaklaşırken keyifli halleri dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 18:21 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 18:31
Hadise ile aşk iddiası! Okan Buruk’a soruldu... Bakın ne yaptı 1

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ünlü şarkıcı Hadise ile aralarındaki aşk iddiası soruldu.

Hadise ile aşk iddiası! Okan Buruk’a soruldu... Bakın ne yaptı 2

Geçen yılın şampiyonu Galatasaray'ın hocası ile Hadise arasında büyük bir aşın başladığı iddia edildi.

Hadise ile aşk iddiası! Okan Buruk’a soruldu... Bakın ne yaptı 3

Okan Buruk'un altı ay önce 17 yıllık evliliğini sona erdirmesinin hemen ardından, Hadise ile birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayılırken magazin basını da bu iddia ile çalkalandı.

SON DAKİKA