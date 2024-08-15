Hadise ile aşk iddiası! Okan Buruk'a soruldu... Bakın ne yaptı

Hadise ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında çıkan aşk iddiaları magazin dünyasını salladı. Yeni aşk söylentisi Okan Buruk'a soruldu. Ünlü teknik adamın "Hadise" sorusunun ardından hızla bulunduğu yerden uzaklaşırken keyifli halleri dikkat çekti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ünlü şarkıcı Hadise ile aralarındaki aşk iddiası soruldu.
Geçen yılın şampiyonu Galatasaray'ın hocası ile Hadise arasında büyük bir aşın başladığı iddia edildi.
Okan Buruk'un altı ay önce 17 yıllık evliliğini sona erdirmesinin hemen ardından, Hadise ile birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayılırken magazin basını da bu iddia ile çalkalandı.