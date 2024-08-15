Hadise ile aşk iddiası! Okan Buruk'a soruldu... Bakın ne yaptı

Geçen yılın şampiyonu Galatasaray 'ın hocası ile Hadise arasında büyük bir aşın başladığı iddia edildi.

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Okan Buruk'un altı ay önce 17 yıllık evliliğini sona erdirmesinin hemen ardından, Hadise ile birlikte olduğuna dair dedikodular hızla yayılırken magazin basını da bu iddia ile çalkalandı.