Kimi bankacı kimi tornacıymış; Ünlülerin ilk meslekleri ortaya çıktı! Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu...

Hepimizin hayranlıkla takip ettiği ünlü isimler, göz kamaştırıcı yaşamları ve başarı hikayeleriyle adeta birer ikon haline gelmiş durumda. Ancak, bu ünlülerin şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki hayatları, çoğu zaman şaşırtıcı detaylarla dolu. Göz alıcı kariyerlerinin ardında, bankacılıktan tornacılığa, çiftçilikten şarkıcılığa kadar uzanan pek çok farklı meslek deneyimi yatıyor. Bu zorlu ve çeşitli geçmişler, onların bugün sahip oldukları başarıya ulaşmalarında önemli bir rol oynadı. Örneğin, podyumların aranan ismi Çağla Şıkel'in model olmadan önceki hayatı, müzik dünyasında fırtınalar estiren Sibel Can'ın ilk gençlik yılları, ya da beyaz perdenin karizmatik oyuncusu Özcan Deniz'in sahne ışıkları altına geçmeden önceki meslekleri, hayranlarına ilham verecek nitelikte.