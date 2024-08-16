Kimi bankacı kimi tornacıymış; Ünlülerin ilk meslekleri ortaya çıktı! Sibel Can, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu...

Hepimizin hayranlıkla takip ettiği ünlü isimler, göz kamaştırıcı yaşamları ve başarı hikayeleriyle adeta birer ikon haline gelmiş durumda. Ancak, bu ünlülerin şöhret basamaklarını tırmanmadan önceki hayatları, çoğu zaman şaşırtıcı detaylarla dolu. Göz alıcı kariyerlerinin ardında, bankacılıktan tornacılığa, çiftçilikten şarkıcılığa kadar uzanan pek çok farklı meslek deneyimi yatıyor. Bu zorlu ve çeşitli geçmişler, onların bugün sahip oldukları başarıya ulaşmalarında önemli bir rol oynadı. Örneğin, podyumların aranan ismi Çağla Şıkel'in model olmadan önceki hayatı, müzik dünyasında fırtınalar estiren Sibel Can'ın ilk gençlik yılları, ya da beyaz perdenin karizmatik oyuncusu Özcan Deniz'in sahne ışıkları altına geçmeden önceki meslekleri, hayranlarına ilham verecek nitelikte.
Milyon dolarlık anlaşmalarla gündeme gelen ünlülerin, şöhret öncesi hayatları oldukça mütevazıydı. Ekranlarda gördüğümüz o göz alıcı görüntülerin ardında, toprakla uğraşan, tezgahtarlık yapan hatta doktorluk yapan isimler yatıyor. Hülya Koçyiğit, Mert Yazıcıoğlu gibi ünlülerin ilk işlerini öğrenmek sizi şaşırtacak!
Bir düşünün, Şener Şen'i beyaz perdede izlemeden önce bir okul sırasına oturtup karşısına geçseydiniz ve matematik öğretmeniz olsaydı? İşte bu yazı, sizin için tam da bu inanılmaz dönüşümleri mercek altına alıyor!
Sibel Can/ Hem oryantal hem solist
Tutkulu bir dansçı ve performans sanatçısı olarak bilinen Sibel Cangüre, genç yaşta aldığı bir teklif ile sahnelerin yıldızı haline geldi. Henüz 14 yaşındayken babasının yanında sık sık görülen Sibel, dans yeteneğiyle dikkat çekiyordu. Oryantal dansın büyüleyici dünyasına giriş yaptığında, kısa sürede adını duyurdu.