Bilemeyince çekildi! Milyoner'de Osmanlı sorusu: Sultan Abdülmecid Han, Burhaneddin Cem Osmanoğlu ve Normandiya Çıkarması...
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayınlanan yarışmanın son bölümünde Osmanlı Devleti Padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın torunu Burhaneddin Cem Osmanoğlu ile ilgili sorulan soru dikkatlerden kaçmadı. Peki, "Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
08.10.2021 23:21
- Son Güncelleme: 08.10.2021 23:42
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.
Milyoner'in son bölümünde Osmanlı Devleti Padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın torunu Burhaneddin Cem Osmanoğlu ile ilgili sorulan soru dikkatlerden kaçmadı.