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Haberler Magazin Bilemeyince çekildi! Milyoner'de Osmanlı sorusu: Sultan Abdülmecid Han, Burhaneddin Cem Osmanoğlu ve Normandiya Çıkarması...

Bilemeyince çekildi! Milyoner'de Osmanlı sorusu: Sultan Abdülmecid Han, Burhaneddin Cem Osmanoğlu ve Normandiya Çıkarması...

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla yayınlanan yarışmanın son bölümünde Osmanlı Devleti Padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın torunu Burhaneddin Cem Osmanoğlu ile ilgili sorulan soru dikkatlerden kaçmadı. Peki, "Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?" sorusunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'deki 'Osmanlı' sorusunun cevabı ve yeni bölümden kareler...

08.10.2021 23:21 - Son Güncelleme: 08.10.2021 23:42
Bilemeyince çekildi! Milyoner’de Osmanlı sorusu: Sultan Abdülmecid Han, Burhaneddin Cem Osmanoğlu ve Normandiya Çıkarması...

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilemeyince çekildi! Milyoner’de Osmanlı sorusu: Sultan Abdülmecid Han, Burhaneddin Cem Osmanoğlu ve Normandiya Çıkarması...

Milyoner'in son bölümünde Osmanlı Devleti Padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın torunu Burhaneddin Cem Osmanoğlu ile ilgili sorulan soru dikkatlerden kaçmadı.

Bilemeyince çekildi! Milyoner’de Osmanlı sorusu: Sultan Abdülmecid Han, Burhaneddin Cem Osmanoğlu ve Normandiya Çıkarması...

Peki, "Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid'in torununun oğlu olan ve 1920'de doğup 2008'de vefat eden Burhaneddin Cem Osmanoğlu hangisine katılmıştır?" sorusunun cevabı ne?

Bilemeyince çekildi! Milyoner’de Osmanlı sorusu: Sultan Abdülmecid Han, Burhaneddin Cem Osmanoğlu ve Normandiya Çıkarması...

A: ASKER OLARAK NORMANDİYA ÇIKARMASI'NA

Bilemeyince çekildi! Milyoner’de Osmanlı sorusu: Sultan Abdülmecid Han, Burhaneddin Cem Osmanoğlu ve Normandiya Çıkarması...

B: ATLET OLARAK BERLİN OLİMPİYATLARI'NA

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