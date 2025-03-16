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Entübe edilen Tanyeli'den haber var! Son sağlık durumu nasıl?

Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören Tanyeli geçtiğimiz günlerde durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edilmişti. Yoğun bakıma kaldırılan Tanyeli'nin sağlık durumu sevenleri tarafından araştırılırken beklenen haber geldi. Peki Tanyeli'nin son sağlık durumu nasıl?

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Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 17:38 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 17:38
Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?

Bir döneme adıyla damga vuran 54 yaşındaki Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için geçirdiği mide ameliyatı sonrası 99 kilodan 60 kiloya düştü ve karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrendi.

Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?

ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Tanyeli'den korkutan haber geldi. 2,5 senedir hastalıkla mücadele eden ve durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi.

Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?

Sevenleri "Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl?" araştırmaları yaparken beklenen haber sonunda geldi.

Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?

2.Sayfa'da yer alan haberde; Tanyeli'den umutlandıran haber geldi. Tanyeli'nin tansiyon değerlerindeki iyiye gidiş doktorların ve ailesinin yüzünü güldürdüğü öğrenildi.

Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?

TANYELİ