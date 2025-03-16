Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?

Bir döneme adıyla damga vuran 54 yaşındaki Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için geçirdiği mide ameliyatı sonrası 99 kilodan 60 kiloya düştü ve karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrendi.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Tanyeli'den korkutan haber geldi. 2,5 senedir hastalıkla mücadele eden ve durumu ağırlaşan Tanyeli, entübe edildi.
Sevenleri "Tanyeli'nin sağlık durumu nasıl?" araştırmaları yaparken beklenen haber sonunda geldi.
2.Sayfa'da yer alan haberde; Tanyeli'den umutlandıran haber geldi. Tanyeli'nin tansiyon değerlerindeki iyiye gidiş doktorların ve ailesinin yüzünü güldürdüğü öğrenildi.
TANYELİ