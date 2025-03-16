Entübe edilen Tanyeli’den haber var! Son sağlık durumu nasıl?

Bir döneme adıyla damga vuran 54 yaşındaki Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için geçirdiği mide ameliyatı sonrası 99 kilodan 60 kiloya düştü ve karın ağrısı şikayetiyle gitiği hastanede tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrendi.