63'lük şarkıcı 57 kiloya düşme metodunu açıkladı! 20 günde 12 kilo verdiren Safiye Soyman diyeti! "Elma sirkesi ve zerdeçal ile..."

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Estetik değişimler yaşayan Soyman, fazla kilolarından kurtulmak için alışılmadık bir yönteme başvurdu. Kilo verme sürecinde, yalnızca kozmetik operasyonlar değil, aynı zamanda farklı diyet ve uygulamalar da onun dikkat çeken değişiminde büyük rol oynadı. Bu çarpıcı yöntemler, çevresindekilerin ilgisini çekti.

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