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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024, 18:18 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 18:18

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Geçtiğimiz günlerde magazin basınında yer alan Hacı Sabancı'ya babalık davası haberi gündeme bomba gibi düştü. 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden Fatma D. ünlü iş adamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadığını iddia etti. Dava dosyasına giren bu iddialar Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken dahi Fatma D. ile beraber olduğu dedikodularına neden oldu. İşte Sabancı'nın gayrimeşru çocuk davasında merak edilen tüm detaylar...

Hacı Sabancı’nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak
Hacı Sabancı'nın babalık davasında şoke eden yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

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