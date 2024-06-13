13 yıl evli kalmışlardı! İbrahim Kutluay ile Demet Şener bir arada! İbrahim Kutluay paylaştı! Yorum üstüne yorum yağdı

2005 yılında dünyaevine giren Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın bu evlilikten İrem Kutluay ile Ömer Kutluay adlarında iki evladı dünyaya geldi. 2018 yılında olaylı bir şekilde boşanan ikilinin ilk göz ağrısı İrem Kutluay, önceki gün liseden mezun oldu. Nafaka davalarıyla gündeme gelen eski eşler ise kızları için buluştu. İbrahim Kutluay, buluşmadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Kısa sürede gündem olan paylaşımı Şener de kendi sayfasına taşıdı. İşte o paylaşım...