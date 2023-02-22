Haberi alır almaz Survivor'ı terk etti "Dur" dinlemedi! Acun Ilıcalı'nın ağzından duyar duymaz kimse tutamadı yarışmaya veda etti
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili derinden etkiledi. Binlerce can kaybı yaşanırken, yıkım büyük. Türkiye bir yandan kaybettiği vatandaşların yasını tutarken bir yandan da deprem bölgelerindeki afetzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu doğrultuda tüm televizyon kanalları da olağan akışlarına son verdi ve anbean deprem bölgelerinde yaşananları aktarıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor da, deprem sonrası yayınlanmamıştı. Acun Ilıcalı önceki akşam yarışmacılara deprem haberini verdi. O anların yayınlanması tepki çekerken Aysu Keskin'in apar topar Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.
22.02.2023 13:09 - Son Güncelleme: 22.02.2023 13:09
Survivor 2023 sezonunun yeni bölümlerine asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından ara verilmişti.