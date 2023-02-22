Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter'daki hadsiz paylaşımına sosyal medyada tepkiler çığ gibi: "Milli ve manevi değerlere saygısı olmayan..."
Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter'daki hadsiz paylaşımına sosyal medyada tepkiler çığ gibi... Türkiye 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. 10 ilimiz depremlerden etkilenirken, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Devletin tüm imkanları seferber edilirken ekipler bir yandan da yaraları sarmaya çalışıyor. Bazı isimler birlik ve beraberlik çağrılarında bulunurken bazıları ise nefret söylemleri ile tepki çekiyor. Bunlardan biri de Farah zeynep Abdullah. Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter paylaşımı kısa sürede büyük tepki aldı. Farah Zeynep Abdullah'a had bildirenler arasında ünlü oyuncu da var. İşte o paylaşım ve gelen tepkiler...
22.02.2023 16:26 - Son Güncelleme: 22.02.2023 16:26
"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAYGISI OLMAYAN..."
Farah Zeynep Abdullah'ın Twitter'daki hadsiz paylaşımına sosyal medyada tepkiler çığ gibi...
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binaların yerle bir olduğu depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.
Ağır yıkımların yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da depremin 15. gününde art arda iki deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından nefret kusan paylaşım yapan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter'da kurduğu o cümlelerle tepki çekti.