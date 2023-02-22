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Haberler Magazin Kısmetse Olur izleyicisi bir anda karşısında Yasmin Erbil'i bulsa da gerçek bambaşka! Meğer Rotinda Wesley Sneijder'le de...

Kısmetse Olur izleyicisi bir anda karşısında Yasmin Erbil'i bulsa da gerçek bambaşka! Meğer Rotinda Wesley Sneijder'le de...

5 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kısmetse Olur, Youtube platformunda yayın hayatına devam ediyor. Birbirinden skandal olayların yaşandığı, birbirinden skandal isimlerin yer aldığı programda büyük bir şok yaşanmış, yarışmanın favori çifti Aybüke ile Tolga veda etmişti. Onların yerine gelen yarışmacılardan bir tanesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Bakın neden.

22.02.2023 11:46 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:46
Kısmetse Olur izleyicisi bir anda karşısında Yasmin Erbil’i bulsa da gerçek bambaşka! Meğer Rotinda Wesley Sneijder’le de...

Kısmetse Olur evine hız kesmeden yeni adaylar gelmeye devam ediyor.

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Kısmetse Olur izleyicisi bir anda karşısında Yasmin Erbil’i bulsa da gerçek bambaşka! Meğer Rotinda Wesley Sneijder’le de...

Programın sunuculuğunu üstlenen Öykü Serter mazeret belirtmeden çekime katılmayacaklarını belirten Aybüke ve Tolga'nın yarışmanın kuralları nedeniyle yarışmadan dikalifiye edildiğini açıkladı.

Kısmetse Olur izleyicisi bir anda karşısında Yasmin Erbil’i bulsa da gerçek bambaşka! Meğer Rotinda Wesley Sneijder’le de...

Erol ve Yeliz diskalifiyesi ardından Aybüke ve Tolga'nın da yarışmayı bırakmasıyla adaylar eksildi.

Kısmetse Olur izleyicisi bir anda karşısında Yasmin Erbil’i bulsa da gerçek bambaşka! Meğer Rotinda Wesley Sneijder’le de...

Kısmetse Olur'un yeni gelin adayı Rotinda, güzelliğiyle evdekileri etkilemeyi başardı.

Kısmetse Olur izleyicisi bir anda karşısında Yasmin Erbil’i bulsa da gerçek bambaşka! Meğer Rotinda Wesley Sneijder’le de...

Rotinda'yı gören Kısmetse Olur izleyicileri ise ilk dakikadan şoke oldu.

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