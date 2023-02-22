Kısmetse Olur izleyicisi bir anda karşısında Yasmin Erbil'i bulsa da gerçek bambaşka! Meğer Rotinda Wesley Sneijder'le de...
5 yıl sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kısmetse Olur, Youtube platformunda yayın hayatına devam ediyor. Birbirinden skandal olayların yaşandığı, birbirinden skandal isimlerin yer aldığı programda büyük bir şok yaşanmış, yarışmanın favori çifti Aybüke ile Tolga veda etmişti. Onların yerine gelen yarışmacılardan bir tanesi ise görenleri şaşkına çevirdi. Bakın neden.
22.02.2023 11:46 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:46