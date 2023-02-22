Haberler Televizyon Videoları Survivor yarışmacıları depremi öğrenme anı videosu TV8'de yayınlandı! Acun Ilıcalı acı haberi verdi! Kahramanmaraş depremini duyan yarışmacılar...

Survivor yarışmacıları depremi öğrenme anı videosu TV8'de yayınlandı! Acun Ilıcalı acı haberi verdi! Kahramanmaraş depremini duyan yarışmacılar...

Survivor yarışmacıları depremi öğrenme anı videosu TV8'de yayınlandı! Acun Ilıcalı acı haberi verdi! Kahramanmaraş depremini duyan yarışmacılar...
22.02.2023 09:00 - Son Güncelleme: 22.02.2023 09:45

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:52
Başım Belada ilk tanıtım...
Televizyon 00:59
Yalı Çapkını 21.bölüm fragman...
Televizyon 36:12
'Cinsel organına kadar kesmiş'...
Televizyon 08:47
Müge Anlı: ''Deprem 10 ilimizi...
Televizyon 03:12
Kısmetse Olur Aşkın Gücü 55....
Televizyon 00:34
Depremde kaç kişi vefat etti?...
Televizyon 04:03
226 SAAT sonra 74 yaşındaki...
Televizyon 10:55
Mucize ''İMDAT'' sesiyle...
Televizyon 02:31
222 SAAT SONRA MUCİZE...
Televizyon 01:09
TELE 1'in yalanını Macar...
Televizyon 00:20
VOLKAN DEMİREL'DEN YARDIM...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...

Survivor'da deprem haberi... Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? sorusu yanıt buldu. Survivor yarışmacıları depremi öğrenme anı videosu TV8'de yayınlandı. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2023 yarışması yeni bölümü ile ekrana geldi. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımının iki haftanın ardından dokunulmazlık yarışı ile seyirci karşısına çıktığı bölümde Acun Ilıcalı acı haberi yarışmacılara verdi. "Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu" diyen Ilıcalı, deprem felaketi nedeniyle çekimlere ara verildiğini de duyurdu. İşte detaylar...

Televizyon Videoları

Survivor'da deprem haberi... Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? sorusu yanıt buldu. Survivor yarışmacıları depremi öğrenme anı videosu TV8'de yayınlandı. TV8 ekranlarında 2023 Survivor yarışması dokunulmazlık heyecanı ile izleyen karşısına çıktı. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımının iki haftanın ardından dokunulmazlık yarışı ile seyirci karşısına çıktığı bölümde Acun Ilıcalı, acı haberi verdi. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacılara üzücü haberi verdi ve çekimlere de ara verildiğini belirtti.

İşte Ilıcalı'nın o açıklaması: "Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu. Ailelerinizle konuştuk. Yakın akrabalarınız arasında can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok zor durumdayız. Çekimlere ara veriyoruz. Sizi evlere alacağız. Biz de elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz.Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. İstediğiniz yakınlarınızla konuşabilirsiniz. Arkadaşlarımız size gerekli bilgileri verecek. Allah yardımcımız olsun milletçe.''

SON DAKİKA