Survivor'da deprem haberi... Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? sorusu yanıt buldu. Survivor yarışmacıları depremi öğrenme anı videosu TV8'de yayınlandı. TV8 ekranlarında 2023 Survivor yarışması dokunulmazlık heyecanı ile izleyen karşısına çıktı. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımının iki haftanın ardından dokunulmazlık yarışı ile seyirci karşısına çıktığı bölümde Acun Ilıcalı, acı haberi verdi. Acun Ilıcalı, konseyde yarışmacılara üzücü haberi verdi ve çekimlere de ara verildiğini belirtti.

İşte Ilıcalı'nın o açıklaması: "Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu. Ailelerinizle konuştuk. Yakın akrabalarınız arasında can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok zor durumdayız. Çekimlere ara veriyoruz. Sizi evlere alacağız. Biz de elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz.Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. İstediğiniz yakınlarınızla konuşabilirsiniz. Arkadaşlarımız size gerekli bilgileri verecek. Allah yardımcımız olsun milletçe.''