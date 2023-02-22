Survivor'da deprem haberi... Survivor yarışmacıları depremi öğrendi mi? sorusu yanıt buldu. Survivor yarışmacıları depremi öğrenme anı videosu TV8'de yayınlandı. Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor 2023 yarışması yeni bölümü ile ekrana geldi. Ünlüler takımı ve gönüllüler takımının iki haftanın ardından dokunulmazlık yarışı ile seyirci karşısına çıktığı bölümde Acun Ilıcalı acı haberi yarışmacılara verdi. "Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli çok büyük bir deprem oldu" diyen Ilıcalı, deprem felaketi nedeniyle çekimlere ara verildiğini de duyurdu. İşte detaylar...