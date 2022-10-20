Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! Meğer o da en az babası kadar ünlüymüş görenler: "Onlar baba oğul muymuş?"

Ancak Atilla Arcan en çok tanındığı rolü Seksenler dizisinde "Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu" karakteriyle oldu. Arcan, 2015 yılında vefat etti. Cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii'nden kaldırılarak, Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi. İşte Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çcoukları...