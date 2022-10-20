Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! Meğer o da en az babası kadar ünlüymüş görenler: "Onlar baba oğul muymuş?"
Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! Meğer o da en az babası kadar ünlüymüş görenler şaşkınlığını gizleyemedi, "Onlar baba oğul muymuş?" yorumları yaptı. Türk sinemasının en çok izlenen filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı serisinde okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. Gürses'in ikinci oğlu olan ve kariyeri boyunca pek çok yapımda boy gösteren o isim bakın kim...
"ONLAR BABA OĞUL MUYMUŞ?"
Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu bakın kim çıktı! Meğer o da en az babası kadar ünlüymüş görenler, "Onlar baba oğul muymuş?" diyor.
Yeşilçam tartışmasız en efsane yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı filmleri, kadrosunda Kemal Sunal, Şener Şen, Münir Özkul ve Tarık Akan gibi gibi ünlü oyunları barındırıyordu.
BABASI GİBİ OYUNCU
Hababam Sınıfı serisinin üç filminde okulun müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlu da ünlü çıktı. Gürses'in ikinci oğlu olan Atilla Arcan da Cennet Mahallesi ve Sudan Sebepler gibi çok sayıda yapımda rol aldı.
Ancak Atilla Arcan en çok tanındığı rolü Seksenler dizisinde "Belediye Başkanı Şinasi Selvioğlu" karakteriyle oldu. Arcan, 2015 yılında vefat etti. Cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii'nden kaldırılarak, Küçükyalı Mezarlığı'na defnedildi. İşte Hababam Sınıfı'nın müdürü Muharrem Gürses'in oğlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çcoukları...