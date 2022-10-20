Sibel Can sanılan o poz ortalığı salladı! Kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü görenler: "Sibel Can değil mi ya bu? Kopyası"
Sibel Can sanılan o poz ortalığı salladı! Kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü görenler, "Sibel Can değil mi ya bu? Kopyası" , "Olmaz böyle benzerlik" yorumları yaptı. Geçtiğimiz günlerde büyük oğlu Engincan Ural'ı evlendiren Sibel Can ile Tmeslektaşı arkan'ın çocukluk halini görenler şaştı kaldı. İşte Sibel Can sanılan Tarkan'ın çocukluk hali...
20.10.2022 17:54 - Son Güncelleme: 20.10.2022 17:54
"SİBEL CAN DEĞİL Mİ YA BU?"
Sibel Can sanılan o poz ortalığı salladı! Kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü görenler, "Sibel Can değil mi ya bu? Kopyası" yorumları yaptı.
50 yaşına giren Tarkan'ın çocukluk hali gündem oldu. Ünlü şarkıcıyı görenler Sibel Can sanınca olanlar oldu.
Sosyal medya kullanıcıları Tarkan'ın çocukluğunu ünlü şarkıcı Sibel Can'a benzetti. Sosyal medyada, "Sibel Can'ın kopyası", "Olmaz böyle benzerlik" ve "Bu Sibel Can değil mi ya" gibi yorumlar havada uçuştu.