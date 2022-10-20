5 aylık evliliğini sonlandıran Hadise koluna annesini alıp en cesur halini paylaştı! Anne-kız ortalığı salladı! Boşanmanın ardından...
İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de 5 aylık evliliklerini sonlandıran ünlü şarkıcı Hadise, boşanma sonrası birçok iddia ile sosyal medya gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla ortalığı salladı. Annesi ile sarmaş dolaş bir pozunu paylaşan Hadise, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin olay olan o pozu...
20.10.2022 18:35 - Son Güncelleme: 20.10.2022 18:35
Yasal yollara başvuracağını söyleyen Hadise'nin açıklaması uzun süre konuşulurken ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım geldi.
Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise, annesi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı.