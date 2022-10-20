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Haberler Magazin 5 aylık evliliğini sonlandıran Hadise koluna annesini alıp en cesur halini paylaştı! Anne-kız ortalığı salladı! Boşanmanın ardından...

5 aylık evliliğini sonlandıran Hadise koluna annesini alıp en cesur halini paylaştı! Anne-kız ortalığı salladı! Boşanmanın ardından...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de 5 aylık evliliklerini sonlandıran ünlü şarkıcı Hadise, boşanma sonrası birçok iddia ile sosyal medya gündeminde yer almıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla ortalığı salladı. Annesi ile sarmaş dolaş bir pozunu paylaşan Hadise, en cesur haliyle sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hadise'nin olay olan o pozu...

20.10.2022 18:35 - Son Güncelleme: 20.10.2022 18:35
5 aylık evliliğini sonlandıran Hadise koluna annesini alıp en cesur halini paylaştı! Anne-kız ortalığı salladı! Boşanmanın ardından...

Ünlü şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da 5 aylık eşi Mehmet Dinçerler ile tek celsede boşandı.

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5 aylık evliliğini sonlandıran Hadise koluna annesini alıp en cesur halini paylaştı! Anne-kız ortalığı salladı! Boşanmanın ardından...

Boşanma öncesi ve sonrası birçok iddiayla gündeme gelen ünlü şarkıcı, geçen günlerde suskunluğunu bozup hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

5 aylık evliliğini sonlandıran Hadise koluna annesini alıp en cesur halini paylaştı! Anne-kız ortalığı salladı! Boşanmanın ardından...

Yasal yollara başvuracağını söyleyen Hadise'nin açıklaması uzun süre konuşulurken ünlü şarkıcıdan yeni bir paylaşım geldi.

5 aylık evliliğini sonlandıran Hadise koluna annesini alıp en cesur halini paylaştı! Anne-kız ortalığı salladı! Boşanmanın ardından...

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise, annesi ile verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı.

5 aylık evliliğini sonlandıran Hadise koluna annesini alıp en cesur halini paylaştı! Anne-kız ortalığı salladı! Boşanmanın ardından...

Annesinin kendisine hazırladığı doğum gününden paylaşım yapan şarkıcı, "Daha kaç pasta üfleyeceğim?" ifadelerini kullandı.

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