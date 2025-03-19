Gür saçlar ve pürüzsüz cilt: Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı

Başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, pürüzsüz cildi ve gür saçlarıyla dikkat çekiyor. Diriliş Ertuğrul'daki Halime Hatun karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü isim geçtiğimiz yıllarda bir dergiye verdiği röportajda güzellik ve bakım rutinlerini hayranlarıyla paylaştı.

1. Doğal İçerikli Ürünler Tercih Ediyor Güzelliğini doğallıktan yana kullanan Esra Bilgiç, cilt ve saç bakımında tamamen doğal içerikli ürünlere yöneliyor. Kimyasal içerikli kozmetiklerden kaçınan oyuncu, doğadan gelen saflığa inanıyor.

2. Cilt Temizliği ve Nemlendirme Önemli Bilgiç, cilt bakımında en çok dikkat ettiği konuların başında cilt temizliği ve nemlendirme geliyor. Her gün makyajdan arınmak ve cildin nefes almasını sağlamak için temizleme jelleri ve doğal tonikler kullanıyor. Cildini neme doyurmak için ise günde iki kez nemlendirici uyguluyor.

3. Kirpik Bakımı İçin Hint Yağı Kullanıyor Güzel oyuncu, kirpiklerini güçlendirmek ve dökülmelerini önlemek için Hint yağı kullanıyor. Hafif makyaj bile kirpiklerin yapısını bozabileceğinden, neredeyse her gün doğal bakım yağlarıyla kirpiklerini besliyor.