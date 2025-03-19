Gür saçlar ve pürüzsüz cilt: Esra Bilgiç’in güzellik rutini ortaya çıktı

Başarılı oyunculuğu ve doğal güzelliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, pürüzsüz cildi ve gür saçlarıyla dikkat çekiyor. Diriliş Ertuğrul'daki Halime Hatun karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ünlü isim geçtiğimiz yıllarda bir dergiye verdiği röportajda güzellik ve bakım rutinlerini hayranlarıyla paylaştı.
Güzelliğini doğallıktan yana kullanan Esra Bilgiç, cilt ve saç bakımında tamamen doğal içerikli ürünlere yöneliyor. Kimyasal içerikli kozmetiklerden kaçınan oyuncu, doğadan gelen saflığa inanıyor.
Bilgiç, cilt bakımında en çok dikkat ettiği konuların başında cilt temizliği ve nemlendirme geliyor. Her gün makyajdan arınmak ve cildin nefes almasını sağlamak için temizleme jelleri ve doğal tonikler kullanıyor. Cildini neme doyurmak için ise günde iki kez nemlendirici uyguluyor.
Güzel oyuncu, kirpiklerini güçlendirmek ve dökülmelerini önlemek için Hint yağı kullanıyor. Hafif makyaj bile kirpiklerin yapısını bozabileceğinden, neredeyse her gün doğal bakım yağlarıyla kirpiklerini besliyor.
Bilgiç, sık sık fön çektirmek ya da şekillendirmek yerine, saçlarını doğal dalgasıyla kullanıyor. Isı işlemlerinden uzak durarak, saçlarının yıpranmasını önlüyor ve parlaklığını koruyor.
Kaşlarını hiçbir zaman şekillendirmediğini belirten ünlü oyuncu, "Kaşlarımı bugüne dek hiçbir şekilde aldırmadım, tamamen doğal haliyle bırakıyorum." ifadelerini kullanıyor. Gür ve doğal kaşları, güzelliğinin en dikkat çeken detaylarından biri.
Cildini zararlı UV ışınlarından korumak için her mevsim güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmiyor. Cildinin erken yaşlanmasını ve lekelenmesini önlemek için düzenli olarak SPF içeren ürünler tercih ediyor.
Estetik yaptırdığına dair gelen sorulara net bir yanıt veren Bilgiç, "Estetiğe ihtiyacım yok, kendimle barışık yaşamaya önem veriyorum." diyerek doğal güzelliğini öne çıkarıyor.
Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi